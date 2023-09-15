Военный аналитик объяснил, чем западная артиллерия уступает российской

Военный аналитик Кнутов: проблема оружия НАТО кроется в электронике

15 сентября 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Оружие НАТО не является непобедимым, проблема кроется в электронике Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западная артиллерия, поставляемая на Украину, не является непобедимой. Главная проблема оружия стран НАТО кроется в электронике. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «Все это ведет к тому, что электронику надо обслуживать, она часто выходит из строя, и в случае взрыва рядом с „самоходкой“, как правило, электроника тоже „сносится“», — объяснил Кнутов для Пятого канала, приведя в пример шведские и французские гаубицы. Также военный эксперт сообщает, что российские «самоходки» шли по пути простого обслуживания артиллерийских систем. То есть задействовано минимум электроники, основной упор идет на то, что личный состав использует для поражения противника координаты, которые передаются с помощью наводчиков или дронов. Ранее сообщалось, что самолеты Су-34 снабдят мощным оружием на случай конфликта с НАТО. Теперь они могут нести крылатые ракеты большой дальности. Впервые они были опробованы во время спецоперации на Украине.

Западная артиллерия, поставляемая на Украину, не является непобедимой. Главная проблема оружия стран НАТО кроется в электронике. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «Все это ведет к тому, что электронику надо обслуживать, она часто выходит из строя, и в случае взрыва рядом с „самоходкой“, как правило, электроника тоже „сносится“», — объяснил Кнутов для Пятого канала, приведя в пример шведские и французские гаубицы. Также военный эксперт сообщает, что российские «самоходки» шли по пути простого обслуживания артиллерийских систем. То есть задействовано минимум электроники, основной упор идет на то, что личный состав использует для поражения противника координаты, которые передаются с помощью наводчиков или дронов. Ранее сообщалось, что самолеты Су-34 снабдят мощным оружием на случай конфликта с НАТО. Теперь они могут нести крылатые ракеты большой дальности. Впервые они были опробованы во время спецоперации на Украине.