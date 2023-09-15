Зеленский пообещал ответ Европе за отказ от украинского зерна

Если страны Европы откажутся от украинского зерна, то Киев даст цивилизованный ответ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи <…> Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать», — сообщил Зеленский в своем вечернем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Так он прокомментировал вопросы доступа украинской агропродукции на рынок ЕС.
Ране Еврокомиссия (ЕК) не продлила эмбарго на поставки украинского зерна. После этого Польша объявила о намерении ввести запрет на ввоз украинского зерна с полуночи, несмотря на решение Еврокомиссии. Еще три страны, Румыния, Венгрия и Словакия, с 16 сентября также хотят продлить запрет на ввоз зерна с Украины на национальной основе, передает
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