15 сентября 2023

Зеленский пообещал ответ Европе за отказ от украинского зерна

© Служба новостей «URA.RU»
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Донецкая область,Новоазовский район,уборка урожая на уцелевшем после артобстрелов,поле пшеницы. Животноводческое хозяйство в Новоазовском районе,Донецкой области., поле, пшеница, зерна
Четыре страны намерены продлить запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Если страны Европы откажутся от украинского зерна, то Киев даст цивилизованный ответ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи <…> Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать», — сообщил Зеленский в своем вечернем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Так он прокомментировал вопросы доступа украинской агропродукции на рынок ЕС.

Ране Еврокомиссия (ЕК) не продлила эмбарго на поставки украинского зерна. После этого Польша объявила о намерении ввести запрет на ввоз украинского зерна с полуночи, несмотря на решение Еврокомиссии. Еще три страны, Румыния, Венгрия и Словакия, с 16 сентября также хотят продлить запрет на ввоз зерна с Украины на национальной основе, передает MK.RU.

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Если страны Европы откажутся от украинского зерна, то Киев даст цивилизованный ответ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи <…> Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать», — сообщил Зеленский в своем вечернем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Так он прокомментировал вопросы доступа украинской агропродукции на рынок ЕС. Ране Еврокомиссия (ЕК) не продлила эмбарго на поставки украинского зерна. После этого Польша объявила о намерении ввести запрет на ввоз украинского зерна с полуночи, несмотря на решение Еврокомиссии. Еще три страны, Румыния, Венгрия и Словакия, с 16 сентября также хотят продлить запрет на ввоз зерна с Украины на национальной основе, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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