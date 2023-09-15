Польша проигнорировала решение ЕК по ввозу зерна с Украины 15 сентября 2023 в 22:17 Размер текста - 17 + Польша не станет ввозить украинское зерно на свою территорию, заявил Матеуш Моравецкий Фото: Сергей Венявский © URA.RU Польша введет запрет на ввоз украинского зерна с полуночи, несмотря на решение Еврокомиссии о снятии экспортного эмбарго. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. «Здесь и сейчас говорю. Мы продлим запрет ввоза украинского зерна», — написал Моравецкий в социальной сети Facebook (запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Он добавил, что Польша не будет следовать решениям Берлина и Брюсселя. Ранее Еврокомиссия (ЕК) не продлила эмбарго на поставки украинского зерна. Вместо этого Киеву требуется внедрить эффективные меры контроля за экспортом определенных товаров с 16 сентября 2023 года, чтобы не исказить рынок в соседних странах-членах ЕС. Матеуш Моравецкий отправлял ультиматум ЕК о продлении запрета на ввоз украинского зерна, сообщает «Национальная служба новостей». Министр развития и технологии Польши Вальдемар Буда сообщил о бессрочном введении запрета на ввоз украинского зерна по решению польских властей, передает RT. Польша введет запрет на ввоз украинского зерна с полуночи, несмотря на решение Еврокомиссии о снятии экспортного эмбарго. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. «Здесь и сейчас говорю. Мы продлим запрет ввоза украинского зерна», — написал Моравецкий в социальной сети Facebook (запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Он добавил, что Польша не будет следовать решениям Берлина и Брюсселя. Ранее Еврокомиссия (ЕК) не продлила эмбарго на поставки украинского зерна. Вместо этого Киеву требуется внедрить эффективные меры контроля за экспортом определенных товаров с 16 сентября 2023 года, чтобы не исказить рынок в соседних странах-членах ЕС. Матеуш Моравецкий отправлял ультиматум ЕК о продлении запрета на ввоз украинского зерна, сообщает «Национальная служба новостей». Министр развития и технологии Польши Вальдемар Буда сообщил о бессрочном введении запрета на ввоз украинского зерна по решению польских властей, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям