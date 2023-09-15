Польша проигнорировала решение ЕК по ввозу зерна с Украины

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Донецкая область,Новоазовский район,уборка урожая на уцелевшем после артобстрелов,поле пшеницы. Животноводческое хозяйство в Новоазовском районе,Донецкой области., пшеница, зерно
Польша не станет ввозить украинское зерно на свою территорию, заявил Матеуш Моравецкий Фото:

Польша введет запрет на ввоз украинского зерна с полуночи, несмотря на решение Еврокомиссии о снятии экспортного эмбарго. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Здесь и сейчас говорю. Мы продлим запрет ввоза украинского зерна», — написал Моравецкий в социальной сети Facebook (запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Он добавил, что Польша не будет следовать решениям Берлина и Брюсселя.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) не продлила эмбарго на поставки украинского зерна. Вместо этого Киеву требуется внедрить эффективные меры контроля за экспортом определенных товаров с 16 сентября 2023 года, чтобы не исказить рынок в соседних странах-членах ЕС. Матеуш Моравецкий отправлял ультиматум ЕК о продлении запрета на ввоз украинского зерна, сообщает «Национальная служба новостей». Министр развития и технологии Польши Вальдемар Буда сообщил о бессрочном введении запрета на ввоз украинского зерна по решению польских властей, передает RT.

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Польша введет запрет на ввоз украинского зерна с полуночи, несмотря на решение Еврокомиссии о снятии экспортного эмбарго. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. «Здесь и сейчас говорю. Мы продлим запрет ввоза украинского зерна», — написал Моравецкий в социальной сети Facebook (запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Он добавил, что Польша не будет следовать решениям Берлина и Брюсселя. Ранее Еврокомиссия (ЕК) не продлила эмбарго на поставки украинского зерна. Вместо этого Киеву требуется внедрить эффективные меры контроля за экспортом определенных товаров с 16 сентября 2023 года, чтобы не исказить рынок в соседних странах-членах ЕС. Матеуш Моравецкий отправлял ультиматум ЕК о продлении запрета на ввоз украинского зерна, сообщает «Национальная служба новостей». Министр развития и технологии Польши Вальдемар Буда сообщил о бессрочном введении запрета на ввоз украинского зерна по решению польских властей, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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