Еврокомиссия разрешила поставки украинского зерна

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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, колосья, сельское хозяйство, уборка хлеба, колосс
Эмбарго на поставки украинского зерна отменено, заявили в Еврокомиссии Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Еврокомиссия (ЕК) не продлила эмбарго на поставки украинского зерна. Об этом сообщили в самой комиссии.

«Действие эмбарго на поставки украинского зерна продлено не будет», — говорится на официальном сайте ЕК. Там добавили, что Украина должна принять эффективные меры по контролю за экспортом четырех групп товаров с 16 сентября 2023 года, чтобы избежать рыночных искажений в соседних странах-членах.

Ранее министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для агропромышленного комплекса Евросоюза (ЕС). За продление запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября выступали Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария.

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Еврокомиссия (ЕК) не продлила эмбарго на поставки украинского зерна. Об этом сообщили в самой комиссии. «Действие эмбарго на поставки украинского зерна продлено не будет», — говорится на официальном сайте ЕК. Там добавили, что Украина должна принять эффективные меры по контролю за экспортом четырех групп товаров с 16 сентября 2023 года, чтобы избежать рыночных искажений в соседних странах-членах. Ранее министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для агропромышленного комплекса Евросоюза (ЕС). За продление запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября выступали Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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