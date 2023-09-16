Медик из Челябинска заменила бойцам в зоне СВО мать. Видео

Медик из Челябинска с позывным «Мама» помогла 700 российским солдатам

16 сентября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Жительница Челябинска поехала в зону СВО, чтобы быть полезной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Челябинска уехала в зону спецоперации, чтобы оказывать российским солдатам медицинскую помощь. Бойцы оценили поддержку женщины и дали ей позывной «Мама». Об этом сама медик рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU. «Мой позывной — «Мама», так ребята решили. <…> Бойцы уже знают, что я здесь работаю, так и говорят, что едут к «Маме», — пояснила медик в беседе с журналистом агентства. «Мама» оказывает не только медицинскую, но и моральную поддержку солдатам. Бойцы делятся с ней своими чувствами и тревогами, рассказывают о своих семьях. Женщина, в свою очередь, старается помочь и поддержать каждого. «Мама» проживает в Челябинске. Она имеет медицинский стаж около 30 лет. В зону спецоперации отправилась по одной причине — захотела быть полезной. Такое решение оказалось неожиданным для родных самой «Мамы». С того момента, как женщина попала в зону СВО, через нее прошло около 700 бойцов. Каждому она старается помочь, подлечить и поддержать. При этом она призналась, что как только вернется домой с зоны спецоперации — уйдет из медицины. «Мама» планирует уйти на пенсию.

Жительница Челябинска уехала в зону спецоперации, чтобы оказывать российским солдатам медицинскую помощь. Бойцы оценили поддержку женщины и дали ей позывной «Мама». Об этом сама медик рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU. «Мой позывной — «Мама», так ребята решили. <…> Бойцы уже знают, что я здесь работаю, так и говорят, что едут к «Маме», — пояснила медик в беседе с журналистом агентства. «Мама» оказывает не только медицинскую, но и моральную поддержку солдатам. Бойцы делятся с ней своими чувствами и тревогами, рассказывают о своих семьях. Женщина, в свою очередь, старается помочь и поддержать каждого. «Мама» проживает в Челябинске. Она имеет медицинский стаж около 30 лет. В зону спецоперации отправилась по одной причине — захотела быть полезной. Такое решение оказалось неожиданным для родных самой «Мамы». С того момента, как женщина попала в зону СВО, через нее прошло около 700 бойцов. Каждому она старается помочь, подлечить и поддержать. При этом она призналась, что как только вернется домой с зоны спецоперации — уйдет из медицины. «Мама» планирует уйти на пенсию.