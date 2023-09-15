Федеральная сеть Punkt E откроет 15 электрозаправок в Перми до конца года

16 сентября 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Федеральная сеть анонсировала открытие 15 электрозаправок в Прикамье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральная сеть Punkt E планирует открыть 15 зарядных станций для электркаров в Перми. В этом году компания заходит в 10 новых регионов, пояснил представитель организации, глава направления по продаже систем балансировки мощности Максим Кислицын. «К концу года мы планируем нарастить общее количество станций до 270 (15 из них в Перми — прим. URA.RU). Это все „быстрые“ станции, „быстрый“ ток от 50 до 150 киловатт», — уточнил Максим Кислицын, передает «Коммерсант-Прикамье». Ранее URA.RU писало, что федеральная сеть, производящая зарядные станции для электромобилей, планирует при поддержке Корпорации ПСС открыть в Пермском каре порядка 30 точек. Для этих целей летом было учреждено ООО «Пункт Е Ра» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

Федеральная сеть Punkt E планирует открыть 15 зарядных станций для электркаров в Перми. В этом году компания заходит в 10 новых регионов, пояснил представитель организации, глава направления по продаже систем балансировки мощности Максим Кислицын. «К концу года мы планируем нарастить общее количество станций до 270 (15 из них в Перми — прим. URA.RU). Это все „быстрые“ станции, „быстрый“ ток от 50 до 150 киловатт», — уточнил Максим Кислицын, передает «Коммерсант-Прикамье». Ранее URA.RU писало, что федеральная сеть, производящая зарядные станции для электромобилей, планирует при поддержке Корпорации ПСС открыть в Пермском каре порядка 30 точек. Для этих целей летом было учреждено ООО «Пункт Е Ра» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.