15 сентября 2023

Федеральная сеть Punkt E откроет 15 электрозаправок в Перми до конца года

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на заводе Электромашина. Челябинск, электромобиль, зарядка, электрозаправка, зарядная станция, электромашина, завод электромашина
Федеральная сеть анонсировала открытие 15 электрозаправок в Прикамье Фото:

Федеральная сеть Punkt E планирует открыть 15 зарядных станций для электркаров в Перми. В этом году компания заходит в 10 новых регионов, пояснил представитель организации, глава направления по продаже систем балансировки мощности Максим Кислицын.

«К концу года мы планируем нарастить общее количество станций до 270 (15 из них в Перми — прим. URA.RU). Это все „быстрые“ станции, „быстрый“ ток от 50 до 150 киловатт», — уточнил Максим Кислицын, передает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее URA.RU писало, что федеральная сеть, производящая зарядные станции для электромобилей, планирует при поддержке Корпорации ПСС открыть в Пермском каре порядка 30 точек. Для этих целей летом было учреждено ООО «Пункт Е Ра» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

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Федеральная сеть Punkt E планирует открыть 15 зарядных станций для электркаров в Перми. В этом году компания заходит в 10 новых регионов, пояснил представитель организации, глава направления по продаже систем балансировки мощности Максим Кислицын. «К концу года мы планируем нарастить общее количество станций до 270 (15 из них в Перми — прим. URA.RU). Это все „быстрые“ станции, „быстрый“ ток от 50 до 150 киловатт», — уточнил Максим Кислицын, передает «Коммерсант-Прикамье». Ранее URA.RU писало, что федеральная сеть, производящая зарядные станции для электромобилей, планирует при поддержке Корпорации ПСС открыть в Пермском каре порядка 30 точек. Для этих целей летом было учреждено ООО «Пункт Е Ра» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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