25 июля 2023

Федеральная сеть «Пункт Е» открывает заправки для электромобилей в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум "Строим цифровой регион". День первый. Пермь, электромобиль, электрокар, зарядная станция, зарядка электромобиля
Федеральная сеть планирует открыть в регионе около 30 станций Фото:

Федеральная сеть «Пункт Е», которая специализируется на производстве зарядных станций для электромобилей, планирует при поддержке Корпорации ПСС открыть в Пермском крае порядка 30 точек. Для этих целей 4 июля было учреждено ООО «Пункт Е Ра» с уставным капитала в 10 тысяч рублей, который разделен поровну между партнерами.

«Созданная компания планирует открыть и развивать сеть электрозарядных станций. В Прикамье будет создано около 30 быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт. Инвестиции в проект составят примерно 100 миллионов рублей», — сообщил генеральный директор Корпорации ПСС Александр Редекоп в интервью изданию «Коммерсант-Прикамье».

Предполагается, что прикамская компания займется производством заправочных станций. Сеть «Пункт Е» предоставит программное обеспечение и собственный бренд.

Новую производственную линию по выпуску зарядных станций для электромобилей Корпорации ПСС официально запустила в конце апреля. Сообщалось, что завод сможет выпускать около 10 тысяч зарядных станций в год.

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Федеральная сеть «Пункт Е», которая специализируется на производстве зарядных станций для электромобилей, планирует при поддержке Корпорации ПСС открыть в Пермском крае порядка 30 точек. Для этих целей 4 июля было учреждено ООО «Пункт Е Ра» с уставным капитала в 10 тысяч рублей, который разделен поровну между партнерами. «Созданная компания планирует открыть и развивать сеть электрозарядных станций. В Прикамье будет создано около 30 быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт. Инвестиции в проект составят примерно 100 миллионов рублей», — сообщил генеральный директор Корпорации ПСС Александр Редекоп в интервью изданию «Коммерсант-Прикамье». Предполагается, что прикамская компания займется производством заправочных станций. Сеть «Пункт Е» предоставит программное обеспечение и собственный бренд. Новую производственную линию по выпуску зарядных станций для электромобилей Корпорации ПСС официально запустила в конце апреля. Сообщалось, что завод сможет выпускать около 10 тысяч зарядных станций в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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