Федеральная сеть «Пункт Е» открывает заправки для электромобилей в Пермском крае

26 июля 2023 в 00:57 Размер текста - 17 +

Федеральная сеть планирует открыть в регионе около 30 станций Фото: Сергей Русанов © URA.RU Федеральная сеть «Пункт Е», которая специализируется на производстве зарядных станций для электромобилей, планирует при поддержке Корпорации ПСС открыть в Пермском крае порядка 30 точек. Для этих целей 4 июля было учреждено ООО «Пункт Е Ра» с уставным капитала в 10 тысяч рублей, который разделен поровну между партнерами. «Созданная компания планирует открыть и развивать сеть электрозарядных станций. В Прикамье будет создано около 30 быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт. Инвестиции в проект составят примерно 100 миллионов рублей», — сообщил генеральный директор Корпорации ПСС Александр Редекоп в интервью изданию «Коммерсант-Прикамье». Предполагается, что прикамская компания займется производством заправочных станций. Сеть «Пункт Е» предоставит программное обеспечение и собственный бренд. Новую производственную линию по выпуску зарядных станций для электромобилей Корпорации ПСС официально запустила в конце апреля. Сообщалось, что завод сможет выпускать около 10 тысяч зарядных станций в год.

Федеральная сеть «Пункт Е», которая специализируется на производстве зарядных станций для электромобилей, планирует при поддержке Корпорации ПСС открыть в Пермском крае порядка 30 точек. Для этих целей 4 июля было учреждено ООО «Пункт Е Ра» с уставным капитала в 10 тысяч рублей, который разделен поровну между партнерами. «Созданная компания планирует открыть и развивать сеть электрозарядных станций. В Прикамье будет создано около 30 быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт. Инвестиции в проект составят примерно 100 миллионов рублей», — сообщил генеральный директор Корпорации ПСС Александр Редекоп в интервью изданию «Коммерсант-Прикамье». Предполагается, что прикамская компания займется производством заправочных станций. Сеть «Пункт Е» предоставит программное обеспечение и собственный бренд. Новую производственную линию по выпуску зарядных станций для электромобилей Корпорации ПСС официально запустила в конце апреля. Сообщалось, что завод сможет выпускать около 10 тысяч зарядных станций в год.