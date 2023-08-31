Пермские власти дадут деньги строителям заправок для электромобилей

Размер компенсации на строительство зарядных станций составит до 2,8 млн. рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Пермском крае предприниматели, решившие строить зарядные станции для электромобилей, могут рассчитывать на компенсацию затрат. Размер субсидии составит до 2,76 млн. рублей. Об этом говорится на сайте министерства экономического развития и инвестиций Прикамья.

«В рамках отбора запланированы компенсация до 60% затрат, понесенных на закупку оборудования объекта зарядной инфраструктуры (не более 1,86 млн. рублей на один объект), и до 30% затрат, понесенных на техприсоединение объектов зарядной инфраструктуры к электросетям (не более 900 тыс. рублей на один объект). Общий объем субсидии на установку и техприсоединение одной зарядной станции может составлять до 2,76 млн рублей», — отмечают в минэк Прикамья. Перечень необходимых документов для подачи заявок размещен на сайте ведомства.

Губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что перевод автотранспорта на более экологичные виды топлива «напрямую влияет на условия жизни населения». Проектам, нацеленным на сбережение природы, краевые власти будут оказывать всяческую поддержку, пообещал глава региона.

URA.RU рассказывало, что Пермский край присоединился к федеральному проекту по развитию зарядной инфраструктуры для электрокаров. Из федерального бюджета региону выделено 85,6 млн рублей для создания ЭЗС для электротранспорта в текущем году. Всего в Прикамье должно быть построена 31 зарядная станция. В минэкономразвития края отмечают, что сейчас в регионе зарегистрировано более 1,6 тыс. электромобилей и действует не менее 45 электрозарядных станций.