Подпольщик Николаева: танковый завод в Харькове попал под ракетный удар 17 сентября 2023 в 02:46 Размер текста - 17 + Подполье сообщило о ракетном ударе по бронетанковому заводу в Харькове Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под удар ракет попал танкоремонтный завод в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харькова. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы прилеты в бронетанковом заводе, на ремонтной базе», — рассказал Лебедев, его слова приводит РИА Новости. Западные эксперты предсказывают потерю для украинской власти городов Харькова и Одессы, если та не согласится на мирные переговоры, передает телеканал 360. Потеря контроля над Черноморским побережьем грозит неутешительными последствиями для властей Киева, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Под удар ракет попал танкоремонтный завод в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харькова. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы прилеты в бронетанковом заводе, на ремонтной базе», — рассказал Лебедев, его слова приводит РИА Новости. Западные эксперты предсказывают потерю для украинской власти городов Харькова и Одессы, если та не согласится на мирные переговоры, передает телеканал 360. Потеря контроля над Черноморским побережьем грозит неутешительными последствиями для властей Киева, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям