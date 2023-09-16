Подпольщик Николаева: танковый завод в Харькове попал под ракетный удар

Под удар ракет попал танкоремонтный завод в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харькова. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы прилеты в бронетанковом заводе, на ремонтной базе», — рассказал Лебедев, его слова приводит РИА Новости.
Западные эксперты предсказывают потерю для украинской власти городов Харькова и Одессы, если та не согласится на мирные переговоры, передает телеканал 360. Потеря контроля над Черноморским побережьем грозит неутешительными последствиями для властей Киева, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
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