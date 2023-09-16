16 сентября 2023

Подпольщик Николаева: танковый завод в Харькове попал под ракетный удар

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Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер, stock
Подполье сообщило о ракетном ударе по бронетанковому заводу в Харькове Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Под удар ракет попал танкоремонтный завод в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харькова. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы прилеты в бронетанковом заводе, на ремонтной базе», — рассказал Лебедев, его слова приводит РИА Новости.

Западные эксперты предсказывают потерю для украинской власти городов Харькова и Одессы, если та не согласится на мирные переговоры, передает телеканал 360. Потеря контроля над Черноморским побережьем грозит неутешительными последствиями для властей Киева, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

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Под удар ракет попал танкоремонтный завод в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харькова. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы прилеты в бронетанковом заводе, на ремонтной базе», — рассказал Лебедев, его слова приводит РИА Новости. Западные эксперты предсказывают потерю для украинской власти городов Харькова и Одессы, если та не согласится на мирные переговоры, передает телеканал 360. Потеря контроля над Черноморским побережьем грозит неутешительными последствиями для властей Киева, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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