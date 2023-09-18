В Кремле ответили на слова Шольца об условиях переговоров по Украине

Песков: Шольц не понимает реального положения дел в Донбассе
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле ответили на слова Шольца об условиях переговоров по Украине Фото:

В Германии не понимают реального положения дел в Донбассе, поэтому допускают размышления о выводе российских войск для начала мирных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о словах немецкого канцлера Олафа Шольца.

«Эти размышления Шольца вряд ли говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел на земле», — отметил Песков. Так он прокомментировал слова Шольца о том, что основой мирных переговоров должен стать вывод российских войск из новых регионов РФ.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности России к мирным переговорам. Вместе с тем из переговорного процесса вышла украинская сторона еще в апреле 2022 года, а осенью президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил вести диалог с РФ.

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В Германии не понимают реального положения дел в Донбассе, поэтому допускают размышления о выводе российских войск для начала мирных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о словах немецкого канцлера Олафа Шольца. «Эти размышления Шольца вряд ли говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел на земле», — отметил Песков. Так он прокомментировал слова Шольца о том, что основой мирных переговоров должен стать вывод российских войск из новых регионов РФ. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности России к мирным переговорам. Вместе с тем из переговорного процесса вышла украинская сторона еще в апреле 2022 года, а осенью президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил вести диалог с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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