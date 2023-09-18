В Кремле ответили на слова Шольца об условиях переговоров по Украине

Песков: Шольц не понимает реального положения дел в Донбассе

18 сентября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

В Кремле ответили на слова Шольца об условиях переговоров по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Германии не понимают реального положения дел в Донбассе, поэтому допускают размышления о выводе российских войск для начала мирных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о словах немецкого канцлера Олафа Шольца. «Эти размышления Шольца вряд ли говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел на земле», — отметил Песков. Так он прокомментировал слова Шольца о том, что основой мирных переговоров должен стать вывод российских войск из новых регионов РФ. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности России к мирным переговорам. Вместе с тем из переговорного процесса вышла украинская сторона еще в апреле 2022 года, а осенью президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил вести диалог с РФ.

В Германии не понимают реального положения дел в Донбассе, поэтому допускают размышления о выводе российских войск для начала мирных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о словах немецкого канцлера Олафа Шольца. «Эти размышления Шольца вряд ли говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел на земле», — отметил Песков. Так он прокомментировал слова Шольца о том, что основой мирных переговоров должен стать вывод российских войск из новых регионов РФ. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности России к мирным переговорам. Вместе с тем из переговорного процесса вышла украинская сторона еще в апреле 2022 года, а осенью президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил вести диалог с РФ.