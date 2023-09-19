В Москве мать задушила 10-месячного ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
Женщину, подозреваемую в убийстве, задержали (архивное фото) Фото:

На юго-востоке Москвы 36-летняя женщина задушила собственного 10-месячного ребенка. Об этом сообщает прокуратура столицы. По данным РЕН ТВ, женщина пошла на такой шаг, потому что ребенок «плакал и кричал».

«Прокуроры работают на месте обнаружения тела ребенка 2022 г. р. (10 месяцев) с признаками насильственной смерти в виде удушения в квартире по ул. Таганрогская на юго-востоке Москвы. Телесные повреждения мальчику причинила его мать 1987 года рождения», — пишет прокуратура Москвы в своем telegram-канале.

По результатам следствия будет заведено уголовное дело, подозреваемая задержана. РЕН ТВ, ссылаясь на источники, пишет, что женщина задушила ребенка из-за того, что тот громко плакал.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На юго-востоке Москвы 36-летняя женщина задушила собственного 10-месячного ребенка. Об этом сообщает прокуратура столицы. По данным РЕН ТВ, женщина пошла на такой шаг, потому что ребенок «плакал и кричал». «Прокуроры работают на месте обнаружения тела ребенка 2022 г. р. (10 месяцев) с признаками насильственной смерти в виде удушения в квартире по ул. Таганрогская на юго-востоке Москвы. Телесные повреждения мальчику причинила его мать 1987 года рождения», — пишет прокуратура Москвы в своем telegram-канале. По результатам следствия будет заведено уголовное дело, подозреваемая задержана. РЕН ТВ, ссылаясь на источники, пишет, что женщина задушила ребенка из-за того, что тот громко плакал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...