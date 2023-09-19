В Москве мать задушила 10-месячного ребенка

На юго-востоке Москвы 36-летняя женщина задушила собственного 10-месячного ребенка. Об этом сообщает прокуратура столицы. По данным РЕН ТВ, женщина пошла на такой шаг, потому что ребенок «плакал и кричал».
«Прокуроры работают на месте обнаружения тела ребенка 2022 г. р. (10 месяцев) с признаками насильственной смерти в виде удушения в квартире по ул. Таганрогская на юго-востоке Москвы. Телесные повреждения мальчику причинила его мать 1987 года рождения», — пишет прокуратура Москвы в своем
По результатам следствия будет заведено уголовное дело, подозреваемая задержана. РЕН ТВ, ссылаясь на источники, пишет, что женщина задушила ребенка из-за того, что тот громко плакал.
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