Пермская экс-чиновница вернула деньги, полученные за несуществующий детсад

20 сентября 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Совместно с подругой женщина похитила более миллиона рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Бывшая сотрудница подразделения краевого министерства образования выплатила ущерб, который причинила ведомству, получая субсидии на несуществующий детский сад. Женщина и ее знакомая получили более миллиона рублей, подделывая документы. «Экс-руководитель структурного подразделения министерства образования Пермского края и ее знакомая были осуждены за мошенничество. Женщины подделывали документы и незаконно получили 1,1 млн рублей. Судебные приставы арестовали счета осужденных, а также автомобиль одной из них. В результате все деньги были возвращены в полном объеме», — рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. Преступную деятельность пермячки организовали еще в 2016 году. Женщины изготовили поддельные документы о существовании частного детского сада и посещении им детей. На каждого ребенка выплачивалось около 200 рублей государственных денег. Всего преступницы похитили 1,1 млн рублей, за что получили условные сроки.

Бывшая сотрудница подразделения краевого министерства образования выплатила ущерб, который причинила ведомству, получая субсидии на несуществующий детский сад. Женщина и ее знакомая получили более миллиона рублей, подделывая документы. «Экс-руководитель структурного подразделения министерства образования Пермского края и ее знакомая были осуждены за мошенничество. Женщины подделывали документы и незаконно получили 1,1 млн рублей. Судебные приставы арестовали счета осужденных, а также автомобиль одной из них. В результате все деньги были возвращены в полном объеме», — рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. Преступную деятельность пермячки организовали еще в 2016 году. Женщины изготовили поддельные документы о существовании частного детского сада и посещении им детей. На каждого ребенка выплачивалось около 200 рублей государственных денег. Всего преступницы похитили 1,1 млн рублей, за что получили условные сроки.