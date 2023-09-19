19 сентября 2023

Пермская экс-чиновница вернула деньги, полученные за несуществующий детсад

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
Совместно с подругой женщина похитила более миллиона рублей Фото:

Бывшая сотрудница подразделения краевого министерства образования выплатила ущерб, который причинила ведомству, получая субсидии на несуществующий детский сад. Женщина и ее знакомая получили более миллиона рублей, подделывая документы.

«Экс-руководитель структурного подразделения министерства образования Пермского края и ее знакомая были осуждены за мошенничество. Женщины подделывали документы и незаконно получили 1,1 млн рублей. Судебные приставы арестовали счета осужденных, а также автомобиль одной из них. В результате все деньги были возвращены в полном объеме», — рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Преступную деятельность пермячки организовали еще в 2016 году. Женщины изготовили поддельные документы о существовании частного детского сада и посещении им детей. На каждого ребенка выплачивалось около 200 рублей государственных денег. Всего преступницы похитили 1,1 млн рублей, за что получили условные сроки.

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Бывшая сотрудница подразделения краевого министерства образования выплатила ущерб, который причинила ведомству, получая субсидии на несуществующий детский сад. Женщина и ее знакомая получили более миллиона рублей, подделывая документы. «Экс-руководитель структурного подразделения министерства образования Пермского края и ее знакомая были осуждены за мошенничество. Женщины подделывали документы и незаконно получили 1,1 млн рублей. Судебные приставы арестовали счета осужденных, а также автомобиль одной из них. В результате все деньги были возвращены в полном объеме», — рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. Преступную деятельность пермячки организовали еще в 2016 году. Женщины изготовили поддельные документы о существовании частного детского сада и посещении им детей. На каждого ребенка выплачивалось около 200 рублей государственных денег. Всего преступницы похитили 1,1 млн рублей, за что получили условные сроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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