Пермская экс-чиновница вернула деньги, полученные за несуществующий детсад

Бывшая сотрудница подразделения краевого министерства образования выплатила ущерб, который причинила ведомству, получая субсидии на несуществующий детский сад. Женщина и ее знакомая получили более миллиона рублей, подделывая документы.
«Экс-руководитель структурного подразделения министерства образования Пермского края и ее знакомая были осуждены за мошенничество. Женщины подделывали документы и незаконно получили 1,1 млн рублей. Судебные приставы арестовали счета осужденных, а также автомобиль одной из них. В результате все деньги были возвращены в полном объеме», — рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
Преступную деятельность пермячки организовали еще в 2016 году. Женщины изготовили поддельные документы о существовании частного детского сада и посещении им детей. На каждого ребенка выплачивалось около 200 рублей государственных денег. Всего преступницы похитили 1,1 млн рублей, за что получили условные сроки.
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