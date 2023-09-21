Bloomberg: Египет нашел замену РФ по поставкам пшеницы

21 сентября 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

РФ была против продажи зерна за минимальную стоимость Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Египет закупит около полумиллиона тонн зерна из Франции и Болгарии. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Авторы статьи отметили, что египетские власти не согласны с ценой, которую пыталась установить Москва. «Египет перейдет на закупку почти полумиллиона тонн пшеницы из Франции и Болгарии после того, как Москва заблокировала поставки российского зерна», — говорится в сообщении. РФ не согласилась на сделку с Египтом, так как стоимость зерна была ниже неофициального минимального уровня цен на пшеницу, которую изначально предлагала Москва. Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что Египет был лидером по закупкам российского зерна, передает «Национальная служба новостей». В главном управлении по поставкам товаров при министерстве снабжения Египта отмечали, что страна планировала увеличить закупки российской пшеницы при постройке хаба в Суэце.

Египет закупит около полумиллиона тонн зерна из Франции и Болгарии. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Авторы статьи отметили, что египетские власти не согласны с ценой, которую пыталась установить Москва. «Египет перейдет на закупку почти полумиллиона тонн пшеницы из Франции и Болгарии после того, как Москва заблокировала поставки российского зерна», — говорится в сообщении. РФ не согласилась на сделку с Египтом, так как стоимость зерна была ниже неофициального минимального уровня цен на пшеницу, которую изначально предлагала Москва. Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что Египет был лидером по закупкам российского зерна, передает «Национальная служба новостей». В главном управлении по поставкам товаров при министерстве снабжения Египта отмечали, что страна планировала увеличить закупки российской пшеницы при постройке хаба в Суэце.