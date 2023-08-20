20 августа 2023

В Египте нашли способ экспортировать российскую пшеницу

В Египте хотят увеличить закупки российской пшеницы при постройке хаба в Суэце
© Служба новостей «URA.RU»
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Российское зерно можно поставлять через Суэцкий канал, создав там распределительный центр Фото:
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Экспорт российской пшеницы из Египта в соседние страны будет возможен в том случае, если Москва создаст глобальный логистический распределительный центр в экономической зоне Суэцкого канала. Об этом заявили в главном управлении по поставкам товаров при министерстве снабжения Египта.

«Египет может увеличить закупки российской пшеницы и экспортировать ее в другие страны. Для этого нужно создать логистический распределительный центр в Суэцком канале», — сообщили «РИА Новости» в управлении.

Власти Египта считают, что логистический центр в экономической зоне подойдет «для хранения и торговли зерном в Египте, арабском регионе и в странах Северной и Восточной Африки». Также египетское ведомство пожаловалось на то, что страна «страдает от роста и колебаний мировых цен на пшеницу».

Ранее профессор Московского госинститута международных отношений (МГИМО) Олег Барабанов заявил, что Россия может возобновить зерновую сделку. По его словам, можно поставлять зерно через Турцию и Катар.

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Экспорт российской пшеницы из Египта в соседние страны будет возможен в том случае, если Москва создаст глобальный логистический распределительный центр в экономической зоне Суэцкого канала. Об этом заявили в главном управлении по поставкам товаров при министерстве снабжения Египта. «Египет может увеличить закупки российской пшеницы и экспортировать ее в другие страны. Для этого нужно создать логистический распределительный центр в Суэцком канале», — сообщили «РИА Новости» в управлении. Власти Египта считают, что логистический центр в экономической зоне подойдет «для хранения и торговли зерном в Египте, арабском регионе и в странах Северной и Восточной Африки». Также египетское ведомство пожаловалось на то, что страна «страдает от роста и колебаний мировых цен на пшеницу». Ранее профессор Московского госинститута международных отношений (МГИМО) Олег Барабанов заявил, что Россия может возобновить зерновую сделку. По его словам, можно поставлять зерно через Турцию и Катар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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