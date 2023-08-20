В Египте нашли способ экспортировать российскую пшеницу

Экспорт российской пшеницы из Египта в соседние страны будет возможен в том случае, если Москва создаст глобальный логистический распределительный центр в экономической зоне Суэцкого канала. Об этом заявили в главном управлении по поставкам товаров при министерстве снабжения Египта.
«Египет может увеличить закупки российской пшеницы и экспортировать ее в другие страны. Для этого нужно создать логистический распределительный центр в Суэцком канале», — сообщили «РИА Новости» в управлении.
Власти Египта считают, что логистический центр в экономической зоне подойдет «для хранения и торговли зерном в Египте, арабском регионе и в странах Северной и Восточной Африки». Также египетское ведомство пожаловалось на то, что страна «страдает от роста и колебаний мировых цен на пшеницу».
Ранее профессор Московского госинститута международных отношений (МГИМО) Олег Барабанов заявил, что Россия может возобновить зерновую сделку. По его словам, можно поставлять зерно через Турцию и Катар.
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