Командир корпуса ВС Азербайджана отстранен после гибели россиян в Карабахе

В Азербайджане отстранили от обязанностей командира корпуса ВС, подчиненные которого причастны к гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил источник в силовом ведомстве РФ. О гибели пяти россиян при выполнении миротворческого задания в Карабахе 20 сентября сообщили в Минобороны РФ.
«Командир корпуса ВС Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели миротворцев, отстранен от обязанностей», — сообщило РИА Новости. В своем сообщении агентство сослалось на источник в российском силовом ведомстве.
Ранее президент Азербайджана Алиев принес извинения российскому коллеге Владимиру Путину за гибель российских миротворцев в Карабахе. Он отметил, что все причастные будут наказаны и анонсировал серьезное расследование. Кроме того, он пообещал финансовую помощь семьям погибших россиян.
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