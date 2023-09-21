Командир корпуса ВС Азербайджана отстранен после гибели россиян в Карабахе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка призывников в элитные войска. Курган, армия, военные, солдаты, призывники
Командир ВС Азербайджана был отстранен от обязанностей Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Азербайджане отстранили от обязанностей командира корпуса ВС, подчиненные которого причастны к гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил источник в силовом ведомстве РФ. О гибели пяти россиян при выполнении миротворческого задания в Карабахе 20 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«Командир корпуса ВС Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели миротворцев, отстранен от обязанностей», — сообщило РИА Новости. В своем сообщении агентство сослалось на источник в российском силовом ведомстве.

Ранее президент Азербайджана Алиев принес извинения российскому коллеге Владимиру Путину за гибель российских миротворцев в Карабахе. Он отметил, что все причастные будут наказаны и анонсировал серьезное расследование. Кроме того, он пообещал финансовую помощь семьям погибших россиян.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Азербайджане отстранили от обязанностей командира корпуса ВС, подчиненные которого причастны к гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил источник в силовом ведомстве РФ. О гибели пяти россиян при выполнении миротворческого задания в Карабахе 20 сентября сообщили в Минобороны РФ. «Командир корпуса ВС Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели миротворцев, отстранен от обязанностей», — сообщило РИА Новости. В своем сообщении агентство сослалось на источник в российском силовом ведомстве. Ранее президент Азербайджана Алиев принес извинения российскому коллеге Владимиру Путину за гибель российских миротворцев в Карабахе. Он отметил, что все причастные будут наказаны и анонсировал серьезное расследование. Кроме того, он пообещал финансовую помощь семьям погибших россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...