Участие в СВО засчитают как индивидуальное достижение при приеме в колледжи

Минпросвещения: участникам СВО начислят баллы при приеме в колледжи

21 сентября 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

Участие в спецоперации даст возможность получить дополнительные баллы при поступлении в колледж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участникам спецоперации начислят баллы при приеме в колледжи за индивидуальное достижение и участие на фронте в качестве добровольца, по мобилизации, контракту или призыву. С таким предложением выступили в Минпросвещения России. «Дополнить подпунктами 8, 9 и 10 следующего содержания: прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в ВС РФ, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе СВО на Украине, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области», — сказано в документе . Пункт 45 правил приема на обучение в колледжи определят достижения участников СВО на передовой. Помимо этого, в качестве индивидуальных достижений предложили учитывать наличие опыта в добровольческой и волонтерской деятельности не менее 100 часов. Статус победителя или призера отборочного этапа или финала Чемпионата высоких технологий, аналогичный статус национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters также послужит индивидуальным достижением. Ранее URA.RU писало, что в российских школах будут показывать документальные фильмы об участниках СВО. В учебных учреждениях собираются сделать акцент на патриотическое воспитание учащихся. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участникам спецоперации начислят баллы при приеме в колледжи за индивидуальное достижение и участие на фронте в качестве добровольца, по мобилизации, контракту или призыву. С таким предложением выступили в Минпросвещения России. «Дополнить подпунктами 8, 9 и 10 следующего содержания: прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в ВС РФ, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе СВО на Украине, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области», — сказано в документе. Пункт 45 правил приема на обучение в колледжи определят достижения участников СВО на передовой. Помимо этого, в качестве индивидуальных достижений предложили учитывать наличие опыта в добровольческой и волонтерской деятельности не менее 100 часов. Статус победителя или призера отборочного этапа или финала Чемпионата высоких технологий, аналогичный статус национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters также послужит индивидуальным достижением. Ранее URA.RU писало, что в российских школах будут показывать документальные фильмы об участниках СВО. В учебных учреждениях собираются сделать акцент на патриотическое воспитание учащихся.