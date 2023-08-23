23 августа 2023

Минкульт и Минпросвещения РФ поддержали идею показывать в школах кино об СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
В российских школах ученикам будут показывать фильмы о спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В российских школах начнут показывать документальные фильмы об участниках спецоперации. С такой инициативой выступила сенатор Ирина Рукавишникова. Идею поддержали Министерство культуры и Министерство просвещения РФ.

«Минкультуры России готово оказать содействие в проведении недели современного документального кино, предполагающей просмотр обучающимися общеобразовательных организаций кинолент, посвященных героям специальной военной операции», — говорится в официальном ответе министерства, которое имеется в распоряжении «Известий». В Минпросвещения также готовы рассмотреть возможность сотрудничества в рамках соответствующего проекта.

Сенатор Рукавишникова уточняла, что выступила с данной инициативой, так как в ее адрес поступали обращения со стороны граждан страны. Они хотели, чтобы в школах был сделан акцент на патриотическое воспитание учащихся. Один из вариантов такого просвещения школьников — их информирование о подвигах участников спецоперации.

В России также готовят новые учебники истории, в которые войдет отдельная глава о спецоперации на Украине. Материалы планируется подготовить к 2025 году. Кроме того, в РФ готовят учебное пособие по военной истории.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В российских школах начнут показывать документальные фильмы об участниках спецоперации. С такой инициативой выступила сенатор Ирина Рукавишникова. Идею поддержали Министерство культуры и Министерство просвещения РФ. «Минкультуры России готово оказать содействие в проведении недели современного документального кино, предполагающей просмотр обучающимися общеобразовательных организаций кинолент, посвященных героям специальной военной операции», — говорится в официальном ответе министерства, которое имеется в распоряжении «Известий». В Минпросвещения также готовы рассмотреть возможность сотрудничества в рамках соответствующего проекта. Сенатор Рукавишникова уточняла, что выступила с данной инициативой, так как в ее адрес поступали обращения со стороны граждан страны. Они хотели, чтобы в школах был сделан акцент на патриотическое воспитание учащихся. Один из вариантов такого просвещения школьников — их информирование о подвигах участников спецоперации. В России также готовят новые учебники истории, в которые войдет отдельная глава о спецоперации на Украине. Материалы планируется подготовить к 2025 году. Кроме того, в РФ готовят учебное пособие по военной истории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...