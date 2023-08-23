Минкульт и Минпросвещения РФ поддержали идею показывать в школах кино об СВО

В российских школах начнут показывать документальные фильмы об участниках спецоперации. С такой инициативой выступила сенатор Ирина Рукавишникова. Идею поддержали Министерство культуры и Министерство просвещения РФ.
«Минкультуры России готово оказать содействие в проведении недели современного документального кино, предполагающей просмотр обучающимися общеобразовательных организаций кинолент, посвященных героям специальной военной операции», — говорится в официальном ответе министерства, которое имеется в распоряжении «Известий». В Минпросвещения также готовы рассмотреть возможность сотрудничества в рамках соответствующего проекта.
Сенатор Рукавишникова уточняла, что выступила с данной инициативой, так как в ее адрес поступали обращения со стороны граждан страны. Они хотели, чтобы в школах был сделан акцент на патриотическое воспитание учащихся. Один из вариантов такого просвещения школьников — их информирование о подвигах участников спецоперации.
В России также готовят новые учебники истории, в которые войдет отдельная глава о спецоперации на Украине. Материалы планируется подготовить к 2025 году. Кроме того, в РФ готовят учебное пособие по военной истории.
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