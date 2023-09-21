Путин поручил ФАС перепроверить цены на средства реабилитации

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо перепроверить цены на высокотехнологичные средства реабилитации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
«Нужно дать поручение ФАС: современные средства реабилитации в четыре раза дороже чем те, которые в массовом порядке производятся», — ответил президент на просьбу вице-премьера РФ Татьяны Голиковой поручить бизнесу, производящему высокотехнологичные изделия, изменить ценовую политику. Об этом шла речь на расширенном заседании президиума Госсовета 21 сентября.
Ранее стало о том, что в России хотят начать продавать лекарства в рассрочку. Так сервис интернет-продажи лекарств «Сбер Еаптека» начнет это делать в режиме онлайн. Уточняется, что сейчас аналогичную услугу предоставляют различные маркетплейсы, но она действует исключительно в отношении биологически активных добавок.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.