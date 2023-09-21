Путин поручил ФАС перепроверить цены на средства реабилитации 22 сентября 2023 в 01:17 Размер текста - 17 + Путин: ФАС должна изучить цены на современные средства реабилитации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо перепроверить цены на высокотехнологичные средства реабилитации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. «Нужно дать поручение ФАС: современные средства реабилитации в четыре раза дороже чем те, которые в массовом порядке производятся», — ответил президент на просьбу вице-премьера РФ Татьяны Голиковой поручить бизнесу, производящему высокотехнологичные изделия, изменить ценовую политику. Об этом шла речь на расширенном заседании президиума Госсовета 21 сентября. Ранее стало о том, что в России хотят начать продавать лекарства в рассрочку. Так сервис интернет-продажи лекарств «Сбер Еаптека» начнет это делать в режиме онлайн. Уточняется, что сейчас аналогичную услугу предоставляют различные маркетплейсы, но она действует исключительно в отношении биологически активных добавок. Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо перепроверить цены на высокотехнологичные средства реабилитации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. «Нужно дать поручение ФАС: современные средства реабилитации в четыре раза дороже чем те, которые в массовом порядке производятся», — ответил президент на просьбу вице-премьера РФ Татьяны Голиковой поручить бизнесу, производящему высокотехнологичные изделия, изменить ценовую политику. Об этом шла речь на расширенном заседании президиума Госсовета 21 сентября. Ранее стало о том, что в России хотят начать продавать лекарства в рассрочку. Так сервис интернет-продажи лекарств «Сбер Еаптека» начнет это делать в режиме онлайн. Уточняется, что сейчас аналогичную услугу предоставляют различные маркетплейсы, но она действует исключительно в отношении биологически активных добавок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям