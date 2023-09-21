21 сентября 2023

Путин поручил ФАС перепроверить цены на средства реабилитации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин: ФАС должна изучить цены на современные средства реабилитации Фото:

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо перепроверить цены на высокотехнологичные средства реабилитации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

«Нужно дать поручение ФАС: современные средства реабилитации в четыре раза дороже чем те, которые в массовом порядке производятся», — ответил президент на просьбу вице-премьера РФ Татьяны Голиковой поручить бизнесу, производящему высокотехнологичные изделия, изменить ценовую политику. Об этом шла речь на расширенном заседании президиума Госсовета 21 сентября.

Ранее стало о том, что в России хотят начать продавать лекарства в рассрочку. Так сервис интернет-продажи лекарств «Сбер Еаптека» начнет это делать в режиме онлайн. Уточняется, что сейчас аналогичную услугу предоставляют различные маркетплейсы, но она действует исключительно в отношении биологически активных добавок.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо перепроверить цены на высокотехнологичные средства реабилитации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. «Нужно дать поручение ФАС: современные средства реабилитации в четыре раза дороже чем те, которые в массовом порядке производятся», — ответил президент на просьбу вице-премьера РФ Татьяны Голиковой поручить бизнесу, производящему высокотехнологичные изделия, изменить ценовую политику. Об этом шла речь на расширенном заседании президиума Госсовета 21 сентября. Ранее стало о том, что в России хотят начать продавать лекарства в рассрочку. Так сервис интернет-продажи лекарств «Сбер Еаптека» начнет это делать в режиме онлайн. Уточняется, что сейчас аналогичную услугу предоставляют различные маркетплейсы, но она действует исключительно в отношении биологически активных добавок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...