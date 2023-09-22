На выплату маткапитала направят 1,6 трлн рублей

Новый проект бюджета РФ включает в себя выделение более 1,6 триллиона рублей на материнский капитал. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Около 1,6 триллиона рублей на выплату маткапитала. <…> Будет выделено 4,4 триллиона рублей на единые пособия семьям с детьми. Более 482 млрд — на улучшение их жилищного обеспечения», — подчеркнул Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Министр также обозначил, сколько денег будет выделено на поддержку здравоохранения в стране. Только более одного триллиона будет направлено на лекарственное обеспечение в РФ.
Мишустин также говорил, что проект бюджета предусматривает финансирование всех обязательств перед гражданами. Кроме того, бюджет будет направлен на интеграцию новых регионов РФ и безопасность страны.
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