На выплату маткапитала направят 1,6 трлн рублей

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Михаил Мишустин посетил презентацию проектов развития внутреннего туризма на курорте Манжерок. Горно-Алтайск , мишустин михаил
Михаил Мишустин направит часть бюджет на поддержку семей с детьми Фото:

Новый проект бюджета РФ включает в себя выделение более 1,6 триллиона рублей на материнский капитал. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Около 1,6 триллиона рублей на выплату маткапитала. <…> Будет выделено 4,4 триллиона рублей на единые пособия семьям с детьми. Более 482 млрд — на улучшение их жилищного обеспечения», — подчеркнул Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Министр также обозначил, сколько денег будет выделено на поддержку здравоохранения в стране. Только более одного триллиона будет направлено на лекарственное обеспечение в РФ.

Мишустин также говорил, что проект бюджета предусматривает финансирование всех обязательств перед гражданами. Кроме того, бюджет будет направлен на интеграцию новых регионов РФ и безопасность страны.

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Новый проект бюджета РФ включает в себя выделение более 1,6 триллиона рублей на материнский капитал. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. «Около 1,6 триллиона рублей на выплату маткапитала. <…> Будет выделено 4,4 триллиона рублей на единые пособия семьям с детьми. Более 482 млрд — на улучшение их жилищного обеспечения», — подчеркнул Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Министр также обозначил, сколько денег будет выделено на поддержку здравоохранения в стране. Только более одного триллиона будет направлено на лекарственное обеспечение в РФ. Мишустин также говорил, что проект бюджета предусматривает финансирование всех обязательств перед гражданами. Кроме того, бюджет будет направлен на интеграцию новых регионов РФ и безопасность страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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