22 сентября 2023
21 сентября 2023

На трассе в ЯНАО полностью сгорел микроавтобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Информации о пострадавших в результате пожара нет Фото:

На трассе Коротчаево — Тазовский (ЯНАО) загорелся микроавтобус. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что машина полностью охвачена огнем.

«На автодороге Коротчаево — Тазовский полностью сгорел микроавтобус», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЯМАЛ 89». Как произошло возгорание и есть ли пострадавшие на данный момент не известно.

Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы окружного управления МЧС и УМВД по ЯНАО. Ответы на момент публикации новости не поступили.

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На трассе Коротчаево — Тазовский (ЯНАО) загорелся микроавтобус. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что машина полностью охвачена огнем. «На автодороге Коротчаево — Тазовский полностью сгорел микроавтобус», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЯМАЛ 89». Как произошло возгорание и есть ли пострадавшие на данный момент не известно. Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы окружного управления МЧС и УМВД по ЯНАО. Ответы на момент публикации новости не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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