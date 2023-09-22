Информации о пострадавших в результате пожара нет
На трассе Коротчаево — Тазовский (ЯНАО) загорелся микроавтобус. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что машина полностью охвачена огнем.
«На автодороге Коротчаево — Тазовский полностью сгорел микроавтобус», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «ЯМАЛ 89». Как произошло возгорание и есть ли пострадавшие на данный момент не известно.
Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы окружного управления МЧС и УМВД по ЯНАО. Ответы на момент публикации новости не поступили.
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