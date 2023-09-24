«Коммерсант»: с 2024 года пенсии россиян вырастут на 7,5%

25 сентября 2023 в 04:49 Размер текста - 17 +

Пенсии в России догоняют инфляцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2024 году пенсии неработающим пенсионерам в России проиндексируют на 7,5%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда. «В 2024 году, как следует из проекта бюджета Социального фонда, пенсии неработающим пенсионерам в РФ проиндексируют на 7,5%, по уровню инфляции, заложенному в макропрогнозе Минэкономики. В результате средний размер страховой выплаты по старости у неработающих составит 23,4 тысячи рублей», — сообщает « Коммерсант ». Проект бюджета Социального фонда на 2024—2026 годы был одобрен на заседании правительства. Этот проект стал первым, который был сформирован после объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единую структуру. Также со следующего года вырастет максимальный размер больничного, декретных и выплат по уходу за ребенком. Сумму увеличат благодаря введению единого тарифа страховых взносов для работодателей, предусмотренного реформой объединения внебюджетных фондов. Ранее управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков посоветовал продумать варианты инвестирования для получения пассивного дохода на пенсии. Он заявил, если горизонт инвестирования достаточно большой (15—20 лет), то можно приобрести наименее чувствительные к изменению рыночной ситуации активы, например, акции и облигации компаний — лидеров рынка в различных отраслях, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2024 году пенсии неработающим пенсионерам в России проиндексируют на 7,5%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда. «В 2024 году, как следует из проекта бюджета Социального фонда, пенсии неработающим пенсионерам в РФ проиндексируют на 7,5%, по уровню инфляции, заложенному в макропрогнозе Минэкономики. В результате средний размер страховой выплаты по старости у неработающих составит 23,4 тысячи рублей», — сообщает «Коммерсант». Проект бюджета Социального фонда на 2024—2026 годы был одобрен на заседании правительства. Этот проект стал первым, который был сформирован после объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единую структуру. Также со следующего года вырастет максимальный размер больничного, декретных и выплат по уходу за ребенком. Сумму увеличат благодаря введению единого тарифа страховых взносов для работодателей, предусмотренного реформой объединения внебюджетных фондов. Ранее управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков посоветовал продумать варианты инвестирования для получения пассивного дохода на пенсии. Он заявил, если горизонт инвестирования достаточно большой (15—20 лет), то можно приобрести наименее чувствительные к изменению рыночной ситуации активы, например, акции и облигации компаний — лидеров рынка в различных отраслях, пишет RT.