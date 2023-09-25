Рогозина назначили сенатором от Запорожской области

Дмитрий Рогозин официально стал сенатором от Запорожья
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин официально назначен сенатором от Запорожской области. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Дмитрий Рогозин назначен сенатором от Запорожской области», — сказала Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета Федерации. Трансляция мероприятия
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