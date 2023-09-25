Рогозина назначили сенатором от Запорожской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль "УралТанк" на полигоне Старатель. Нижний Тагил, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин официально стал сенатором от Запорожья Фото:

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин официально назначен сенатором от Запорожской области. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Дмитрий Рогозин назначен сенатором от Запорожской области», — сказала Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета Федерации. Трансляция мероприятия проходит на сайте Совфеда.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин официально назначен сенатором от Запорожской области. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Дмитрий Рогозин назначен сенатором от Запорожской области», — сказала Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета Федерации. Трансляция мероприятия проходит на сайте Совфеда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...