Соцфонд: 189 тысяч челябинцев вышли на пенсию досрочно

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При работе в тяжелых условиях можно оформить пенсию досрочно Фото:

В Челябинской области досрочную страховую пенсию за работу в особых условиях труда получают более 189 тысяч пенсионеров. Об этом URA.RU 25 сентября сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по региону.

«По списку № 1, при занятости на подземных работах и в горячих цехах, мужчины имеют право на досрочную пенсию в 50 лет при страховом стаже 20 лет и льготном 10 лет. Женщины могут оформить пенсию в 45 лет при страховом стаже 15 лет и льготном 7,5 лет», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По списку № 2, при занятости на работах с тяжелыми условиями труда, мужчины имеют право на досрочную пенсию в 55 лет при страховом стаже 25 лет и льготном 12,5 лет. Женщинам пенсия будет положена в 50 лет при общем страховом стаже 20 лет и льготном 10 лет.

В 2023 году правом на досрочный выход на пенсию воспользовалось 2836 жителей Челябинской области. Подать заявление о досрочном назначении пенсии можно через портал госуслуг.

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В Челябинской области досрочную страховую пенсию за работу в особых условиях труда получают более 189 тысяч пенсионеров. Об этом URA.RU 25 сентября сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по региону. «По списку № 1, при занятости на подземных работах и в горячих цехах, мужчины имеют право на досрочную пенсию в 50 лет при страховом стаже 20 лет и льготном 10 лет. Женщины могут оформить пенсию в 45 лет при страховом стаже 15 лет и льготном 7,5 лет», — пояснили в пресс-службе ведомства. По списку № 2, при занятости на работах с тяжелыми условиями труда, мужчины имеют право на досрочную пенсию в 55 лет при страховом стаже 25 лет и льготном 12,5 лет. Женщинам пенсия будет положена в 50 лет при общем страховом стаже 20 лет и льготном 10 лет. В 2023 году правом на досрочный выход на пенсию воспользовалось 2836 жителей Челябинской области. Подать заявление о досрочном назначении пенсии можно через портал госуслуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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