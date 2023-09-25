Соцфонд: 189 тысяч челябинцев вышли на пенсию досрочно

При работе в тяжелых условиях можно оформить пенсию досрочно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области досрочную страховую пенсию за работу в особых условиях труда получают более 189 тысяч пенсионеров. Об этом URA.RU 25 сентября сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по региону.

«По списку № 1, при занятости на подземных работах и в горячих цехах, мужчины имеют право на досрочную пенсию в 50 лет при страховом стаже 20 лет и льготном 10 лет. Женщины могут оформить пенсию в 45 лет при страховом стаже 15 лет и льготном 7,5 лет», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По списку № 2, при занятости на работах с тяжелыми условиями труда, мужчины имеют право на досрочную пенсию в 55 лет при страховом стаже 25 лет и льготном 12,5 лет. Женщинам пенсия будет положена в 50 лет при общем страховом стаже 20 лет и льготном 10 лет.

В 2023 году правом на досрочный выход на пенсию воспользовалось 2836 жителей Челябинской области. Подать заявление о досрочном назначении пенсии можно через портал госуслуг.