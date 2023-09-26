Военный эксперт раскрыл, когда опасно применение танков Abrams на фронте

Алексей Подберезкин: танки Abrams хороши, когда их использует сильная страна

26 сентября 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Танки Abrams не помогут ВСУ совершить прорыв Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танки Abrams являются хорошим оружием лишь тогда, когда сильная страна использует их в большом количестве против стран, которые слабее ее. Об этом сообщил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. «Лично я считаю, что танки Abrams хороши, когда их в больших количествах использует сильная страна против слабеньких стран, у которых нет серьезных противотанковых средств. Как это было в Ираке, например. <…> Мы знаем, как бороться с танками Abrams. Так что с их появлением на Украине ничего особенного не будет», — объяснил Подберезкин в эфире радио Sputnik. Он также добавил, что у российских военных есть все шансы побороться с танками Abrams. По Подберезкина, Abrams — это плохой аналог отечественного Т-90. Эти танки крупные и тяжелые, но на самом деле у них можно выявить много проблем во время военных действий. Ранее Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams будут гореть на СВО так же, как любые другие танки ВСУ. Поставки этой модели танков не смогут повлиять на суть спецоперации.

Танки Abrams являются хорошим оружием лишь тогда, когда сильная страна использует их в большом количестве против стран, которые слабее ее. Об этом сообщил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. «Лично я считаю, что танки Abrams хороши, когда их в больших количествах использует сильная страна против слабеньких стран, у которых нет серьезных противотанковых средств. Как это было в Ираке, например. <…> Мы знаем, как бороться с танками Abrams. Так что с их появлением на Украине ничего особенного не будет», — объяснил Подберезкин в эфире радио Sputnik. Он также добавил, что у российских военных есть все шансы побороться с танками Abrams. По Подберезкина, Abrams — это плохой аналог отечественного Т-90. Эти танки крупные и тяжелые, но на самом деле у них можно выявить много проблем во время военных действий. Ранее Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams будут гореть на СВО так же, как любые другие танки ВСУ. Поставки этой модели танков не смогут повлиять на суть спецоперации.