Песков: танки Abrams на СВО будут гореть, как и любые другие

26 сентября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков считает, что «Абрамсы» будут гореть как любые другие украинские танки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поставки танков Abrams на Украину не смогут изменить исход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что эти танки будут гореть так же, как и любые другие танки ВСУ. «Все это никоим образом не может повлиять на суть СВО, на ее исход. Нет никакой панацеи, никакого одного вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя. Танки Abrams — серьезное оружие, но помните, как президент говорил про танки другой страны — они горят за милую душу. Будут и эти гореть», — заявил Дмитрий Песков журналистам. Ранее стало известно, что Украина получила танки Abrams из США. Известно, что ВСУ получили только половину обещанных танков.

Поставки танков Abrams на Украину не смогут изменить исход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что эти танки будут гореть так же, как и любые другие танки ВСУ. «Все это никоим образом не может повлиять на суть СВО, на ее исход. Нет никакой панацеи, никакого одного вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя. Танки Abrams — серьезное оружие, но помните, как президент говорил про танки другой страны — они горят за милую душу. Будут и эти гореть», — заявил Дмитрий Песков журналистам. Ранее стало известно, что Украина получила танки Abrams из США. Известно, что ВСУ получили только половину обещанных танков.