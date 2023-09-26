ВС РФ поразили склад ВСУ с тремя тысячами тонн боеприпасов

Армия России уничтожила склад ВСУ в Херсонской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России нанесла удар крылатой ракетой по складу вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Было уничтожено более трех тысяч тонн боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В понедельник крылатой ракетой нанесен удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ в районе Киселевки Херсонской области», — передает Минобороны России в своем
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