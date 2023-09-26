ВС РФ поразили склад ВСУ с тремя тысячами тонн боеприпасов

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Армия России уничтожила склад ВСУ в Херсонской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России нанесла удар крылатой ракетой по складу вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Было уничтожено более трех тысяч тонн боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В понедельник крылатой ракетой нанесен удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ в районе Киселевки Херсонской области», — передает Минобороны России в своем telegram-канале. Отмечается, что после попадания ракеты были уничтожены 12 ангаров. В них хранились более трех тысяч тонн боеприпасов.

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Армия России нанесла удар крылатой ракетой по складу вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Было уничтожено более трех тысяч тонн боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России. «В понедельник крылатой ракетой нанесен удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ в районе Киселевки Херсонской области», — передает Минобороны России в своем telegram-канале. Отмечается, что после попадания ракеты были уничтожены 12 ангаров. В них хранились более трех тысяч тонн боеприпасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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