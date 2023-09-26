Пермякам предложили купить участки рядом с опасными захоронениями. Скрин

В Пермском крае собственники продают земли рядом с рассадниками сибирской язвой

27 сентября 2023 в 08:46 Размер текста - 17 +

Жителям региона предлагают купить землю в опасной зоне рядом со скотомогильниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Собственники участков в Култаевском поселении (Пермский край) распродают земли под строительство жилых домов в границах муниципалитета. На территории располагаются три сибиреязвенных скотомогильника. Сообщения о продаже опубликованы на портале бесплатных объявлений. «Продам участки в Култаевском поселении под ИЖС, собственник, не риэлтор. Есть выбор на территории деревень Малое Савино, Севастьяны, Шумково, Болдино. Площадь всех участков примерно 10 соток. Стоимость: от 35 до 50 тысяч рублей за сотку. Район активно застраивается. Построено порядка 200-300 домов», — указано в одном из таких объявлений. Местные власти уже предупреждали пермяков, что стоит быть внимательными при покупке участков в Култаевском поселении. Сибиреязвенные скотомогильники расположены вблизи деревень Федотово, Болдино и Полюдово. Администрация Пермского района вводила километровую санитарно-защитную зону, но ее сняли по решению прокуратуры и суда, данные были удалены из генплана правил землепользования. Сейчас застройка участков в этой местности официально разрешена. Ранее прокуратура Ильинского района обнаружила опасный сибиреязвенный могильник. Бесхозное захоронение находилось рядом с пастбищем. На портале размещены более 20 объявлений о продаже участков в потенциально опасной зоне Скрин: сайт «Авито»

Собственники участков в Култаевском поселении (Пермский край) распродают земли под строительство жилых домов в границах муниципалитета. На территории располагаются три сибиреязвенных скотомогильника. Сообщения о продаже опубликованы на портале бесплатных объявлений. «Продам участки в Култаевском поселении под ИЖС, собственник, не риэлтор. Есть выбор на территории деревень Малое Савино, Севастьяны, Шумково, Болдино. Площадь всех участков примерно 10 соток. Стоимость: от 35 до 50 тысяч рублей за сотку. Район активно застраивается. Построено порядка 200-300 домов», — указано в одном из таких объявлений. Местные власти уже предупреждали пермяков, что стоит быть внимательными при покупке участков в Култаевском поселении. Сибиреязвенные скотомогильники расположены вблизи деревень Федотово, Болдино и Полюдово. Администрация Пермского района вводила километровую санитарно-защитную зону, но ее сняли по решению прокуратуры и суда, данные были удалены из генплана правил землепользования. Сейчас застройка участков в этой местности официально разрешена. Ранее прокуратура Ильинского района обнаружила опасный сибиреязвенный могильник. Бесхозное захоронение находилось рядом с пастбищем.