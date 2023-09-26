Собственники участков в Култаевском поселении (Пермский край) распродают земли под строительство жилых домов в границах муниципалитета. На территории располагаются три сибиреязвенных скотомогильника. Сообщения о продаже опубликованы на портале бесплатных объявлений.
«Продам участки в Култаевском поселении под ИЖС, собственник, не риэлтор. Есть выбор на территории деревень Малое Савино, Севастьяны, Шумково, Болдино. Площадь всех участков примерно 10 соток. Стоимость: от 35 до 50 тысяч рублей за сотку. Район активно застраивается. Построено порядка 200-300 домов», — указано в одном из таких объявлений.
Местные власти уже предупреждали пермяков, что стоит быть внимательными при покупке участков в Култаевском поселении. Сибиреязвенные скотомогильники расположены вблизи деревень Федотово, Болдино и Полюдово. Администрация Пермского района вводила километровую санитарно-защитную зону, но ее сняли по решению прокуратуры и суда, данные были удалены из генплана правил землепользования. Сейчас застройка участков в этой местности официально разрешена.
Ранее прокуратура Ильинского района обнаружила опасный сибиреязвенный могильник. Бесхозное захоронение находилось рядом с пастбищем.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.