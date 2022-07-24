В Пермском крае нашли бесхозный источник сибирской язвы

25 июля 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Сибиреязвенный могильник не был принят в собственность края Фото: Анна Майорова © URA.RU Прокуратура Ильинского района в Пермском крае выявила опасный сибиреязвенный могильник. Бесхозное захоронение не было ограждено и находилось рядом с пастбищем, сообщается на сайте региональной прокуратуры. «Санитарно-защитная зона от скотомогильника до прилегающего к нему пастбища и до проходящей вблизи него автомобильной дороги не определена, отсутствовало периметральное ограждение опасного объекта», — сообщается на сайте. Могильник не был принят в собственность правительства края, а территория не поставлена на кадастровый учет. Прокуратура после проверки подала на правительство региона в суд. Он удовлетворил иск, а чиновники устранили нарушения.

Прокуратура Ильинского района в Пермском крае выявила опасный сибиреязвенный могильник. Бесхозное захоронение не было ограждено и находилось рядом с пастбищем, сообщается на сайте региональной прокуратуры. «Санитарно-защитная зона от скотомогильника до прилегающего к нему пастбища и до проходящей вблизи него автомобильной дороги не определена, отсутствовало периметральное ограждение опасного объекта», — сообщается на сайте. Могильник не был принят в собственность правительства края, а территория не поставлена на кадастровый учет. Прокуратура после проверки подала на правительство региона в суд. Он удовлетворил иск, а чиновники устранили нарушения.