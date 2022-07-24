24 июля 2022

В Пермском крае нашли бесхозный источник сибирской язвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Граница несанкционированной свалки и скотомогильник с сибирской язвой. Свердловская область, поселок Рудный, сибирская язва, скотомогильник
Сибиреязвенный могильник не был принят в собственность края Фото:

Прокуратура Ильинского района в Пермском крае выявила опасный сибиреязвенный могильник. Бесхозное захоронение не было ограждено и находилось рядом с пастбищем, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Санитарно-защитная зона от скотомогильника до прилегающего к нему пастбища и до проходящей вблизи него автомобильной дороги не определена, отсутствовало периметральное ограждение опасного объекта», — сообщается на сайте. Могильник не был принят в собственность правительства края, а территория не поставлена на кадастровый учет.

Прокуратура после проверки подала на правительство региона в суд. Он удовлетворил иск, а чиновники устранили нарушения.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Прокуратура Ильинского района в Пермском крае выявила опасный сибиреязвенный могильник. Бесхозное захоронение не было ограждено и находилось рядом с пастбищем, сообщается на сайте региональной прокуратуры. «Санитарно-защитная зона от скотомогильника до прилегающего к нему пастбища и до проходящей вблизи него автомобильной дороги не определена, отсутствовало периметральное ограждение опасного объекта», — сообщается на сайте. Могильник не был принят в собственность правительства края, а территория не поставлена на кадастровый учет. Прокуратура после проверки подала на правительство региона в суд. Он удовлетворил иск, а чиновники устранили нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...