27 сентября 2023

В ХМАО ищут сотрудника в органы внутренних дел РФ с зарплатой в 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, сизо, уфсин, оперативный дежурный
В Сургуте ищут помощника оперативного дежурного на службу в органы внутренних дел РФ Фото:

В Сургуте (ХМАО) ищут помощника оперативного дежурного на службу в органы внутренних дел РФ. Об этом сообщили на платформе «Авито». Заработная плата от 55 до 100 тысяч рублей.

«Приглашаем на службу в органы внутренних дел РФ граждан для замещения вакантной должности: помощник оперативного дежурного. Зарплата от 55 до 100 тысяч рублей», — написано в объявлении.

По словам работодателя, есть некоторые требования к кандидатам: нужно иметь гражданство РФ, возраст должен быть от 18 до 40 лет, не должно быть судимостей. Социальные гарантии заключаются в выходе на пенсию по истечении 20 лет службы, предоставлении медицинского обслуживания, возможности прибывания в ведомственных санаториях.

Также дают бесплатный проезд к месту проведения отпуска всеми видами транспорта, возможность бесплатного обучения в ВУЗах системы МВД и льготные условия при постановке в очередь детей для предоставления мест в организациях детского дошкольного образования. Еще есть возможность получения жилья, обязательного страхования жизни и ежегодного оплачиваемого отпуска от 50 до 70 дней.

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В Сургуте (ХМАО) ищут помощника оперативного дежурного на службу в органы внутренних дел РФ. Об этом сообщили на платформе «Авито». Заработная плата от 55 до 100 тысяч рублей. «Приглашаем на службу в органы внутренних дел РФ граждан для замещения вакантной должности: помощник оперативного дежурного. Зарплата от 55 до 100 тысяч рублей», — написано в объявлении. По словам работодателя, есть некоторые требования к кандидатам: нужно иметь гражданство РФ, возраст должен быть от 18 до 40 лет, не должно быть судимостей. Социальные гарантии заключаются в выходе на пенсию по истечении 20 лет службы, предоставлении медицинского обслуживания, возможности прибывания в ведомственных санаториях. Также дают бесплатный проезд к месту проведения отпуска всеми видами транспорта, возможность бесплатного обучения в ВУЗах системы МВД и льготные условия при постановке в очередь детей для предоставления мест в организациях детского дошкольного образования. Еще есть возможность получения жилья, обязательного страхования жизни и ежегодного оплачиваемого отпуска от 50 до 70 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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