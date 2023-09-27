В ХМАО ищут сотрудника в органы внутренних дел РФ с зарплатой в 100 тысяч рублей

В Сургуте ищут помощника оперативного дежурного на службу в органы внутренних дел РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) ищут помощника оперативного дежурного на службу в органы внутренних дел РФ. Об этом сообщили на платформе «Авито». Заработная плата от 55 до 100 тысяч рублей.

«Приглашаем на службу в органы внутренних дел РФ граждан для замещения вакантной должности: помощник оперативного дежурного. Зарплата от 55 до 100 тысяч рублей», — написано в объявлении.

По словам работодателя, есть некоторые требования к кандидатам: нужно иметь гражданство РФ, возраст должен быть от 18 до 40 лет, не должно быть судимостей. Социальные гарантии заключаются в выходе на пенсию по истечении 20 лет службы, предоставлении медицинского обслуживания, возможности прибывания в ведомственных санаториях.

Также дают бесплатный проезд к месту проведения отпуска всеми видами транспорта, возможность бесплатного обучения в ВУЗах системы МВД и льготные условия при постановке в очередь детей для предоставления мест в организациях детского дошкольного образования. Еще есть возможность получения жилья, обязательного страхования жизни и ежегодного оплачиваемого отпуска от 50 до 70 дней.