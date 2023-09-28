В сети пугают россиян ростом заболеваемости аутизмом

Директор АНО «Открытый город» Клещева: в РФ 45 тысяч детей болеют аутизмом

28 сентября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Расширение понятия «РАС» привело к тому, что все больше людей стали получать диагноз, отметила Анна Клещева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что с 2000 года в мире заболеваемость аутизмом выросла на 241%, оказалась недостоверной. Об этом URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков заявила директор АНО (автономная некоммерческая организация — прим. ред.) «Открытый город» Анна Клещева. В сети активно распространяют информацию о том, что различные расстройства аутистического спектра (РАС — прим. ред.) якобы диагностируются у одного из 44 детей. А в 2000 году такой диагноз ставили только одному человеку из 150. По словам Анны Клещевой, это не общемировая статистика. «Приведенные цифры отражают только американскую статистику. При этом в России, по официальным данным, на 2023 год насчитывается 45 тысяч таких детей», — заявила специалист. Она также отметила, что расширение самого понятия расстройств аутистического спектра и усовершенствование методик диагностики привели к тому, что все больше людей стали получать диагноз «РАС». По статистике центра по контролю и профилактике заболеваний США, в 1970-х годах такой диагноз получал один из 10 тысяч американцев.

Информация о том, что с 2000 года в мире заболеваемость аутизмом выросла на 241%, оказалась недостоверной. Об этом URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков заявила директор АНО (автономная некоммерческая организация — прим. ред.) «Открытый город» Анна Клещева. В сети активно распространяют информацию о том, что различные расстройства аутистического спектра (РАС — прим. ред.) якобы диагностируются у одного из 44 детей. А в 2000 году такой диагноз ставили только одному человеку из 150. По словам Анны Клещевой, это не общемировая статистика. «Приведенные цифры отражают только американскую статистику. При этом в России, по официальным данным, на 2023 год насчитывается 45 тысяч таких детей», — заявила специалист. Она также отметила, что расширение самого понятия расстройств аутистического спектра и усовершенствование методик диагностики привели к тому, что все больше людей стали получать диагноз «РАС». По статистике центра по контролю и профилактике заболеваний США, в 1970-х годах такой диагноз получал один из 10 тысяч американцев.