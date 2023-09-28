В сети пугают россиян ростом заболеваемости аутизмом

Директор АНО «Открытый город» Клещева: в РФ 45 тысяч детей болеют аутизмом
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Осмотр новой детской поликлиники. Курган, игрушки, детский сад, детские игрушки, детская комната
Расширение понятия «РАС» привело к тому, что все больше людей стали получать диагноз, отметила Анна Клещева Фото:
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Опровержение фейковой информации

Информация о том, что с 2000 года в мире заболеваемость аутизмом выросла на 241%, оказалась недостоверной. Об этом URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков заявила директор АНО (автономная некоммерческая организация — прим. ред.) «Открытый город» Анна Клещева.

В сети активно распространяют информацию о том, что различные расстройства аутистического спектра (РАС — прим. ред.) якобы диагностируются у одного из 44 детей. А в 2000 году такой диагноз ставили только одному человеку из 150. По словам Анны Клещевой, это не общемировая статистика.

«Приведенные цифры отражают только американскую статистику. При этом в России, по официальным данным, на 2023 год насчитывается 45 тысяч таких детей», — заявила специалист.

Она также отметила, что расширение самого понятия расстройств аутистического спектра и усовершенствование методик диагностики привели к тому, что все больше людей стали получать диагноз «РАС». По статистике центра по контролю и профилактике заболеваний США, в 1970-х годах такой диагноз получал один из 10 тысяч американцев.

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Информация о том, что с 2000 года в мире заболеваемость аутизмом выросла на 241%, оказалась недостоверной. Об этом URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков заявила директор АНО (автономная некоммерческая организация — прим. ред.) «Открытый город» Анна Клещева. В сети активно распространяют информацию о том, что различные расстройства аутистического спектра (РАС — прим. ред.) якобы диагностируются у одного из 44 детей. А в 2000 году такой диагноз ставили только одному человеку из 150. По словам Анны Клещевой, это не общемировая статистика. «Приведенные цифры отражают только американскую статистику. При этом в России, по официальным данным, на 2023 год насчитывается 45 тысяч таких детей», — заявила специалист. Она также отметила, что расширение самого понятия расстройств аутистического спектра и усовершенствование методик диагностики привели к тому, что все больше людей стали получать диагноз «РАС». По статистике центра по контролю и профилактике заболеваний США, в 1970-х годах такой диагноз получал один из 10 тысяч американцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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