В Армении назвали число переехавших из Карабаха беженцев

Около 85 тысяч человек переехали в Армению из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян.
«Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 84 770 человек», — написала Назели Багдасарян на своей странице в соцсетях. Ранее власти Азербайджана предлагали гражданским из Нагорного Карабаха не покидать республику.
Азербайджан проводил антитеррористическую операцию в Карабахе 19 сентября. Спустя сутки власти непризнанной республики объявили о капитуляции. Нагорный Карабах (Арцах) прекратит свое существование в качестве республики 1 января 2024 года, подчеркивал глава региона Самвел Шахраманян, передает телеканал 360.
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