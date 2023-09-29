В Армении назвали число переехавших из Карабаха беженцев

В Армению переехали около 85 тысяч армян Нагорного Карабаха
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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Почти 85 тысяч человек отказались оставаться в Нагорном Карабахе Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Около 85 тысяч человек переехали в Армению из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян.

«Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 84 770 человек», — написала Назели Багдасарян на своей странице в соцсетях. Ранее власти Азербайджана предлагали гражданским из Нагорного Карабаха не покидать республику.

Азербайджан проводил антитеррористическую операцию в Карабахе 19 сентября. Спустя сутки власти непризнанной республики объявили о капитуляции. Нагорный Карабах (Арцах) прекратит свое существование в качестве республики 1 января 2024 года, подчеркивал глава региона Самвел Шахраманян, передает телеканал 360.

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Около 85 тысяч человек переехали в Армению из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян. «Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 84 770 человек», — написала Назели Багдасарян на своей странице в соцсетях. Ранее власти Азербайджана предлагали гражданским из Нагорного Карабаха не покидать республику. Азербайджан проводил антитеррористическую операцию в Карабахе 19 сентября. Спустя сутки власти непризнанной республики объявили о капитуляции. Нагорный Карабах (Арцах) прекратит свое существование в качестве республики 1 января 2024 года, подчеркивал глава региона Самвел Шахраманян, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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