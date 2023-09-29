В Армении назвали число переехавших из Карабаха беженцев

В Армению переехали около 85 тысяч армян Нагорного Карабаха

29 сентября 2023 в 09:16 Размер текста - 17 +

Почти 85 тысяч человек отказались оставаться в Нагорном Карабахе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Около 85 тысяч человек переехали в Армению из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян. «Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 84 770 человек», — написала Назели Багдасарян на своей странице в соцсетях. Ранее власти Азербайджана предлагали гражданским из Нагорного Карабаха не покидать республику. Азербайджан проводил антитеррористическую операцию в Карабахе 19 сентября. Спустя сутки власти непризнанной республики объявили о капитуляции. Нагорный Карабах (Арцах) прекратит свое существование в качестве республики 1 января 2024 года, подчеркивал глава региона Самвел Шахраманян, передает телеканал 360.

Около 85 тысяч человек переехали в Армению из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян. «Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 84 770 человек», — написала Назели Багдасарян на своей странице в соцсетях. Ранее власти Азербайджана предлагали гражданским из Нагорного Карабаха не покидать республику. Азербайджан проводил антитеррористическую операцию в Карабахе 19 сентября. Спустя сутки власти непризнанной республики объявили о капитуляции. Нагорный Карабах (Арцах) прекратит свое существование в качестве республики 1 января 2024 года, подчеркивал глава региона Самвел Шахраманян, передает телеканал 360.