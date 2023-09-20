Нагорный Карабах капитулировал перед Азербайджаном: итоги

Минобороны Азербайджана подтвердило капитуляцию Карабаха

20 сентября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Минобороны Азербайджана приостановили конфликт в Нагорном Карабахе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Минобороны Азербайджана официально объявило о приостановке «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. URA.RU объясняет, на каких условиях был остановлен конфликт. Армянский формирования, находящиеся на территории Нагорного Карабаха, складывают оружие. Это же касается и других Вооруженных сил. Все они покидают боевые позиции. Все незаконные формирования должны быть расформированы.

По условиям капитуляции, Азербайджан должен будет предоставить коридор для эвакуации жителей и остатков армии Нагорного Карабаха. В эвакуации мирного населения Карабаха участвовали миротворческие силы России. Они также содействовали приостановке операции Азербайджана в Карабахе.

Азербайджан 21 сентября планирует провести мирные переговоры с населением Нагорного Карабаха. В диалоге примет участие лично президент страны Ильхам Алиев. При этом в Ереване понимают готовность армянского населения в Карабахе к переговорам с Баку, сообщает Reuters.

В Минобороны РФ подтвердили, что российские миротворцы продолжают свою миссию в Нагорном Карабахе после капитуляции последнего. Будет продолжаться и помощь мирному населению. В ходе вооруженных столкновений с Азербайджаном армия Карабаха за сутки потеряла свыше тысячи человек. Также у бойцов непризнанной территории закончились боеприпасы, передает Baza. В свою очередь, вооруженные силы Баку потеряли до 500 человек. При этом отмечается, что со стороны Азербайджана выступала армия численностью в 60 тысяч человек. Антитеррористическая операция в Карабахе была объявлена Азербайджаном 19 сентября. Это не первое военное столкновение между сторонами. Нагорный Карабах — регион в Закавказье, где расположена непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР). Вокруг этой территории неоднократно проходили военные столкновения. Первый Карабахский вооруженный конфликт проходил с 1992 по 1994 года. Даты второго — с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. По итогу премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что нынешние власти страны признают Нагорный Карабах за Азербайджаном.

Минобороны Азербайджана официально объявило о приостановке «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. URA.RU объясняет, на каких условиях был остановлен конфликт. В ходе вооруженных столкновений с Азербайджаном армия Карабаха за сутки потеряла свыше тысячи человек. Также у бойцов непризнанной территории закончились боеприпасы, передает Baza. В свою очередь, вооруженные силы Баку потеряли до 500 человек. При этом отмечается, что со стороны Азербайджана выступала армия численностью в 60 тысяч человек. Антитеррористическая операция в Карабахе была объявлена Азербайджаном 19 сентября. Это не первое военное столкновение между сторонами. Нагорный Карабах — регион в Закавказье, где расположена непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР). Вокруг этой территории неоднократно проходили военные столкновения. Первый Карабахский вооруженный конфликт проходил с 1992 по 1994 года. Даты второго — с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. По итогу премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что нынешние власти страны признают Нагорный Карабах за Азербайджаном.