Азербайджан предложил армянам из Карабаха стать частью страны

Власти Азербайджана предложили армянскому населению Нагорного Карабаха не покидать республику. Соответствующее заявление сделало азербайджанское Министерство иностранных дел.
«Если часть людей не хочет жить и подчиняться азербайджанскому законодательству и правлению, мы не можем заставить их сделать это. Напротив, мы призываем армян не покидать места своего проживания и быть частью многонационального Азербайджана», — говорится в сообщении МИД. В министерстве опровергли заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о предполагаемой «этнической чистке» в регионе.
Также в заявлении говорится, что выезд армянских жителей Карабахского региона является их личным и индивидуальным решением. «Для установления мира и безопасности в регионе Армения должна устранить препятствия на пути процесса реинтеграции местных армян и сосредоточиться на успешном завершении переговорного процесса по мирному договору, основанному на территориальной целостности и суверенитете обеих стран», — резюмировали в МИД.
Власти Азербайджана предложили армянскому населению Нагорного Карабаха не покидать республику. Соответствующее заявление сделало азербайджанское Министерство иностранных дел. «Если часть людей не хочет жить и подчиняться азербайджанскому законодательству и правлению, мы не можем заставить их сделать это. Напротив, мы призываем армян не покидать места своего проживания и быть частью многонационального Азербайджана», — говорится в сообщении МИД. В министерстве опровергли заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о предполагаемой «этнической чистке» в регионе. Также в заявлении говорится, что выезд армянских жителей Карабахского региона является их личным и индивидуальным решением. «Для установления мира и безопасности в регионе Армения должна устранить препятствия на пути процесса реинтеграции местных армян и сосредоточиться на успешном завершении переговорного процесса по мирному договору, основанному на территориальной целостности и суверенитете обеих стран», — резюмировали в МИД. Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался в 1991 году. В сентябре 2023 года Азербайджан начал военную операцию в регионе, в результате которой Карабах объявил о своей капитуляции. С 1 января 2024 года Нагорный Карабах прекратит свое существование в качестве непризнанной республики.