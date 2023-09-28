Азербайджан предложил армянам из Карабаха стать частью страны

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Выезд армян из Нагорного Карабаха не является принудительным решением, заявили в МИД Азербайджана Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Власти Азербайджана предложили армянскому населению Нагорного Карабаха не покидать республику. Соответствующее заявление сделало азербайджанское Министерство иностранных дел.

«Если часть людей не хочет жить и подчиняться азербайджанскому законодательству и правлению, мы не можем заставить их сделать это. Напротив, мы призываем армян не покидать места своего проживания и быть частью многонационального Азербайджана», — говорится в сообщении МИД. В министерстве опровергли заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о предполагаемой «этнической чистке» в регионе.

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Также в заявлении говорится, что выезд армянских жителей Карабахского региона является их личным и индивидуальным решением. «Для установления мира и безопасности в регионе Армения должна устранить препятствия на пути процесса реинтеграции местных армян и сосредоточиться на успешном завершении переговорного процесса по мирному договору, основанному на территориальной целостности и суверенитете обеих стран», — резюмировали в МИД.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался в 1991 году. В сентябре 2023 года Азербайджан начал военную операцию в регионе, в результате которой Карабах объявил о своей капитуляции. С 1 января 2024 года Нагорный Карабах прекратит свое существование в качестве непризнанной республики.

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Власти Азербайджана предложили армянскому населению Нагорного Карабаха не покидать республику. Соответствующее заявление сделало азербайджанское Министерство иностранных дел. «Если часть людей не хочет жить и подчиняться азербайджанскому законодательству и правлению, мы не можем заставить их сделать это. Напротив, мы призываем армян не покидать места своего проживания и быть частью многонационального Азербайджана», — говорится в сообщении МИД. В министерстве опровергли заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о предполагаемой «этнической чистке» в регионе. Также в заявлении говорится, что выезд армянских жителей Карабахского региона является их личным и индивидуальным решением. «Для установления мира и безопасности в регионе Армения должна устранить препятствия на пути процесса реинтеграции местных армян и сосредоточиться на успешном завершении переговорного процесса по мирному договору, основанному на территориальной целостности и суверенитете обеих стран», — резюмировали в МИД. Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался в 1991 году. В сентябре 2023 года Азербайджан начал военную операцию в регионе, в результате которой Карабах объявил о своей капитуляции. С 1 января 2024 года Нагорный Карабах прекратит свое существование в качестве непризнанной республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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