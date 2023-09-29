Площадь участка под склад магазинов «Чижик» — более 60 тысяч квадратных метров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Сосновском районе Челябинской области построят склад продуктовых магазинов «Чижик». Строительный проект одобрен экспертной организацией ООО «Центр экспертиз» 29 сентября, сообщается на сайте госреестра.

«Госэкспертизой одобрено строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, распределительного центра „Чижик“. Будущий объект расположен в Челябинской области в Сосновском районе в сельском поселении Саргазинское», — сообщается на сайте.

Распределительный центр магазинов «Чижик» построят на земельном участке площадью 60 тысяч 299 квадратных метров. Его кадастровая стоимость составляет 6 млн 839 тысяч рублей. На территории разрешено строить склады и складские помещения.

По данным сервиса «Сбис», застройщиком объекта является компания из Оренбурга «Урал логистик». Фирмой руководит массовый учредитель Вячеслав Богатов. «Урал Логистик» занимается несколькими видами деятельности, среди которых складирование и хранение, автомобильный грузовой транспорт, деятельность вспомогательная, связанная с перевозками, а также аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

В августе 2022 года в Челябинске было арендовано более десяти торговых помещений под продуктовые магазины «Чижик» группы X5 Retail Group. С 15 по 19 августа в городе заработали четыре точки в разных районах города: на улице Зальцмана, 23, Российской, 63 и 251, на Чичерина, 38-в. На данный момент в Челябинске открыто 52 супермаркета в разных районах города. Основой бизнеса в магазинах «Чижик» является высокий оборот по ограниченному ассортименту товаров.

Застройщиком объекта является компания из Оренбурга «Урал логистик» Скрин: кадастровая карта города Челябинск