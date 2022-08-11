Магазины «Чижик» Челябинска ждут открытия склада в Екатеринбурге

«Чижик» массово откроется в Челябинске после запуска логистического центра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске арендовано более 10 объектов под продуктовые магазины «Чижик» группы X5 Retail Group, которые откроются в течение августа после запуска логистического центра в Екатеринбурге. Как сообщили в администрации нового дискаунтера, в первую очередь заработают четыре точки в разных районах города. Сообщение об этом появилось на сайте торговой сети.

«Арендовано более 10 объектов: уже платят аренду и ремонтируют помещения. Ждут открытия логистического центра, чтобы начать массовую экспансию в Челябинск», — рассказал URA.RU знакомый с ситуацией директор компании «[А1] недвижимость» Степан Попятников.

С 15 по 19 августа откроется четыре объекта. Как указывается на сайте дискаунтера, они заработают на улице Зальцмана, 23, Российской, 63 и 251, на Чичерина, 38-в. Время работы с 9 до 21 часов ежедневно.

Магазины «Чижик» классифицируют как жесткие дискаунтеры. Основа бизнеса — высокий оборот по ограниченному ассортименту товаров. Помещения торговых точек значительно меньше, чем в других магазинах X5 Retail Group. Особые требования — в помещениях не должно быть резких перепадов и ступеней.

В начале августа представители X5 Retail объявляли, что сеть планирует начать работу в Екатеринбурге, Перми и Челябинске. Распределительный центр в Москве открылся 11 августа. С мая такие же центры появились в Воронеже и Уфе.