11 августа 2022

Магазины «Чижик» Челябинска ждут открытия склада в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, магазин, супермаркет, пенсионеры, продукты питания
«Чижик» массово откроется в Челябинске после запуска логистического центра Фото:

В Челябинске арендовано более 10 объектов под продуктовые магазины «Чижик» группы X5 Retail Group, которые откроются в течение августа после запуска логистического центра в Екатеринбурге. Как сообщили в администрации нового дискаунтера, в первую очередь заработают четыре точки в разных районах города. Сообщение об этом появилось на сайте торговой сети.

«Арендовано более 10 объектов: уже платят аренду и ремонтируют помещения. Ждут открытия логистического центра, чтобы начать массовую экспансию в Челябинск», — рассказал URA.RU знакомый с ситуацией директор компании «[А1] недвижимость» Степан Попятников.

С 15 по 19 августа откроется четыре объекта. Как указывается на сайте дискаунтера, они заработают на улице Зальцмана, 23, Российской, 63 и 251, на Чичерина, 38-в. Время работы с 9 до 21 часов ежедневно.

Магазины «Чижик» классифицируют как жесткие дискаунтеры. Основа бизнеса — высокий оборот по ограниченному ассортименту товаров. Помещения торговых точек значительно меньше, чем в других магазинах X5 Retail Group. Особые требования — в помещениях не должно быть резких перепадов и ступеней.

В начале августа представители X5 Retail объявляли, что сеть планирует начать работу в Екатеринбурге, Перми и Челябинске. Распределительный центр в Москве открылся 11 августа. С мая такие же центры появились в Воронеже и Уфе.

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В Челябинске арендовано более 10 объектов под продуктовые магазины «Чижик» группы X5 Retail Group, которые откроются в течение августа после запуска логистического центра в Екатеринбурге. Как сообщили в администрации нового дискаунтера, в первую очередь заработают четыре точки в разных районах города. Сообщение об этом появилось на сайте торговой сети. «Арендовано более 10 объектов: уже платят аренду и ремонтируют помещения. Ждут открытия логистического центра, чтобы начать массовую экспансию в Челябинск», — рассказал URA.RU знакомый с ситуацией директор компании «[А1] недвижимость» Степан Попятников. С 15 по 19 августа откроется четыре объекта. Как указывается на сайте дискаунтера, они заработают на улице Зальцмана, 23, Российской, 63 и 251, на Чичерина, 38-в. Время работы с 9 до 21 часов ежедневно. Магазины «Чижик» классифицируют как жесткие дискаунтеры. Основа бизнеса — высокий оборот по ограниченному ассортименту товаров. Помещения торговых точек значительно меньше, чем в других магазинах X5 Retail Group. Особые требования — в помещениях не должно быть резких перепадов и ступеней. В начале августа представители X5 Retail объявляли, что сеть планирует начать работу в Екатеринбурге, Перми и Челябинске. Распределительный центр в Москве открылся 11 августа. С мая такие же центры появились в Воронеже и Уфе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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