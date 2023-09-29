В России вырастет прожиточный минимум

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Прожиточный минимум в России проиндексируют на 7,5% Фото:

Прожиточный минимум в целом по России в 2024 году составит 15 453 рубля, его увеличат на 7,5%. Такая информация содержится в опубликованном проекте федерального бюджета на 2024 год.

Согласно тексту проекта, опубликованном на сайте обеспечения законодательной деятельности, прожиточный минимум на душу населения по стране вырастет на 7,5% — до 15 453 рублей (сейчас 14 375 рублей), а для трудоспособного населения — до 16 844 рублей (сейчас 15 669 рублей).

Для детей прожиточный минимум увеличат до 14 989 рублей (сейчас он составляет 13 944 рублей). Для пенсионеров — до 13 290 рублей (сейчас он составляет 12 363 рубля).

Также в 2024 году в России поднимут пенсии для неработающих пенсионеров. Они также проиндексируются на 7,5%. Такая мера, уточняется в проекте, повысит уровень пенсионного обеспечения более 32 миллионов неработающих пенсионеров.

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Прожиточный минимум в целом по России в 2024 году составит 15 453 рубля, его увеличат на 7,5%. Такая информация содержится в опубликованном проекте федерального бюджета на 2024 год. Согласно тексту проекта, опубликованном на сайте обеспечения законодательной деятельности, прожиточный минимум на душу населения по стране вырастет на 7,5% — до 15 453 рублей (сейчас 14 375 рублей), а для трудоспособного населения — до 16 844 рублей (сейчас 15 669 рублей). Для детей прожиточный минимум увеличат до 14 989 рублей (сейчас он составляет 13 944 рублей). Для пенсионеров — до 13 290 рублей (сейчас он составляет 12 363 рубля). Также в 2024 году в России поднимут пенсии для неработающих пенсионеров. Они также проиндексируются на 7,5%. Такая мера, уточняется в проекте, повысит уровень пенсионного обеспечения более 32 миллионов неработающих пенсионеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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