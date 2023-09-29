Пенсии части россиян поднимут на 7,5%

Неработающим пенсионерам поднимут выплаты на 7,5%
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В России в 2024 году неработающим пенсионерам поднимут пенсии на 7,5%. Соответствующий законопроект был одобрен и поддержан на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Согласно законопроекту, в 2024 году пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%», — говорится в сообщении на сайте правительства России. Уточняется, что проект повысит уровень пенсионного обеспечения более 32 миллионов неработающих пенсионеров.

Об индексации выплат на семь с половиной процентов уже писали в российских СМИ. Так, сообщалось, что в начале 2024 года средний размер выплат увеличится до 23,4 тысячи рублей, передает Life.

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В России в 2024 году неработающим пенсионерам поднимут пенсии на 7,5%. Соответствующий законопроект был одобрен и поддержан на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. «Согласно законопроекту, в 2024 году пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%», — говорится в сообщении на сайте правительства России. Уточняется, что проект повысит уровень пенсионного обеспечения более 32 миллионов неработающих пенсионеров. Об индексации выплат на семь с половиной процентов уже писали в российских СМИ. Так, сообщалось, что в начале 2024 года средний размер выплат увеличится до 23,4 тысячи рублей, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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