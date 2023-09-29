Пенсии части россиян поднимут на 7,5%

В России в 2024 году неработающим пенсионерам поднимут пенсии на 7,5%. Соответствующий законопроект был одобрен и поддержан на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
«Согласно законопроекту, в 2024 году пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%», — говорится в сообщении на сайте правительства России. Уточняется, что проект повысит уровень пенсионного обеспечения более 32 миллионов неработающих пенсионеров.
Об индексации выплат на семь с половиной процентов уже писали в российских СМИ. Так, сообщалось, что в начале 2024 года средний размер выплат увеличится до 23,4 тысячи рублей, передает Life.
В России в 2024 году неработающим пенсионерам поднимут пенсии на 7,5%. Соответствующий законопроект был одобрен и поддержан на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. «Согласно законопроекту, в 2024 году пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%», — говорится в сообщении на сайте правительства России. Уточняется, что проект повысит уровень пенсионного обеспечения более 32 миллионов неработающих пенсионеров. Об индексации выплат на семь с половиной процентов уже писали в российских СМИ. Так, сообщалось, что в начале 2024 года средний размер выплат увеличится до 23,4 тысячи рублей, передает Life.