Рестораны Екатеринбурга заняли большую часть мест в топе премии WhereToEat

29 сентября 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

В 2023 году екатеринбургские рестораны заняли 32 места из 50 возможных Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В 2023 году екатеринбургские рестораны заняли 32 места из 50 возможных в шорт-листе престижной премии WhereToEat. Остальные 18 строчек поделили между собой Тюмень и Челябинск. Премия WhereToEat ежегодно проходит в России с 2013 года. Организаторы выбирают 100 экспертов, которые с помощью анонимного голосования выбирают лучшие рестораны в городе. В Качество экспертов выступают бизнесмены, маркетологи и журналисты, специализирующиеся на теме гастрономии. В шорт-листе премии оказались Kitchen, «Большой Грузинский», Culta Bistronomic, MOMO Pan Asian Kitchen, Shalom Shanghai, «Сплетни» и др. После подсчета голосов составляется лонг-лист из 100 заведений, потом список уменьшается до 50 ресторанов, набравших максимальное количество баллов в голосовании. Финал премии пройдет 20 октября в Екатеринбурге. Именно тогда станет известно, какой ресторан победил в 2023 году.

В 2023 году екатеринбургские рестораны заняли 32 места из 50 возможных в шорт-листе престижной премии WhereToEat. Остальные 18 строчек поделили между собой Тюмень и Челябинск. Премия WhereToEat ежегодно проходит в России с 2013 года. Организаторы выбирают 100 экспертов, которые с помощью анонимного голосования выбирают лучшие рестораны в городе. В Качество экспертов выступают бизнесмены, маркетологи и журналисты, специализирующиеся на теме гастрономии. В шорт-листе премии оказались Kitchen, «Большой Грузинский», Culta Bistronomic, MOMO Pan Asian Kitchen, Shalom Shanghai, «Сплетни» и др. После подсчета голосов составляется лонг-лист из 100 заведений, потом список уменьшается до 50 ресторанов, набравших максимальное количество баллов в голосовании. Финал премии пройдет 20 октября в Екатеринбурге. Именно тогда станет известно, какой ресторан победил в 2023 году.