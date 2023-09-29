Рестораны Екатеринбурга заняли большую часть мест в топе премии WhereToEat

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День рождения ресторана Kitchen. Екатеринбург, ресторан kitchen
В 2023 году екатеринбургские рестораны заняли 32 места из 50 возможных Фото:

В 2023 году екатеринбургские рестораны заняли 32 места из 50 возможных в шорт-листе престижной премии WhereToEat. Остальные 18 строчек поделили между собой Тюмень и Челябинск.

Премия WhereToEat ежегодно проходит в России с 2013 года. Организаторы выбирают 100 экспертов, которые с помощью анонимного голосования выбирают лучшие рестораны в городе. В Качество экспертов выступают бизнесмены, маркетологи и журналисты, специализирующиеся на теме гастрономии. В шорт-листе премии оказались Kitchen, «Большой Грузинский», Culta Bistronomic, MOMO Pan Asian Kitchen, Shalom Shanghai, «Сплетни» и др.

После подсчета голосов составляется лонг-лист из 100 заведений, потом список уменьшается до 50 ресторанов, набравших максимальное количество баллов в голосовании. Финал премии пройдет 20 октября в Екатеринбурге. Именно тогда станет известно, какой ресторан победил в 2023 году.

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В 2023 году екатеринбургские рестораны заняли 32 места из 50 возможных в шорт-листе престижной премии WhereToEat. Остальные 18 строчек поделили между собой Тюмень и Челябинск. Премия WhereToEat ежегодно проходит в России с 2013 года. Организаторы выбирают 100 экспертов, которые с помощью анонимного голосования выбирают лучшие рестораны в городе. В Качество экспертов выступают бизнесмены, маркетологи и журналисты, специализирующиеся на теме гастрономии. В шорт-листе премии оказались Kitchen, «Большой Грузинский», Culta Bistronomic, MOMO Pan Asian Kitchen, Shalom Shanghai, «Сплетни» и др. После подсчета голосов составляется лонг-лист из 100 заведений, потом список уменьшается до 50 ресторанов, набравших максимальное количество баллов в голосовании. Финал премии пройдет 20 октября в Екатеринбурге. Именно тогда станет известно, какой ресторан победил в 2023 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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