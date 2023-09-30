ОМОН задержал мэра Печоры, который собирался уехать на СВО

Глава администрации Печоры (Коми) Валерий Серов задержан за получение взяток в особо крупном размере. Он собирался уехать в зону СВО, однако его встретили сотрудники ОМОН. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Олег Михайлов.
«Сегодня во второй половине дня Серов должен был отправиться в зону СВО, но силовики оказались быстрее», — написал Олег Михайлов в своем telegram-канале. Он отметил, что задержание происходило в рамках уголовного дела о взятках в особо крупном размере. Для дачи показаний Серова вместо зоны СВО доставят в Сыктывкар.
В январе 2023 года Серов назвал журналиста «Известий» «невоспитанным идиотом». Это произошло во время съемок репортажа о замерзающих домах. После этого председатель Национального антикоррупционного комитета СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что Серов должен покинуть свой пост.
Глава администрации Печоры (Коми) Валерий Серов задержан за получение взяток в особо крупном размере. Он собирался уехать в зону СВО, однако его встретили сотрудники ОМОН. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Олег Михайлов. «Сегодня во второй половине дня Серов должен был отправиться в зону СВО, но силовики оказались быстрее», — написал Олег Михайлов в своем telegram-канале. Он отметил, что задержание происходило в рамках уголовного дела о взятках в особо крупном размере. Для дачи показаний Серова вместо зоны СВО доставят в Сыктывкар. В январе 2023 года Серов назвал журналиста «Известий» «невоспитанным идиотом». Это произошло во время съемок репортажа о замерзающих домах. После этого председатель Национального антикоррупционного комитета СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что Серов должен покинуть свой пост.