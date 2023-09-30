ОМОН задержал мэра Печоры, который собирался уехать на СВО

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Митинг День защитника отечества. Пермь, полиция, омон, росгвардия
Задержание происходило в рамках уголовного дела о взятках в особо крупном размере Фото:

Глава администрации Печоры (Коми) Валерий Серов задержан за получение взяток в особо крупном размере. Он собирался уехать в зону СВО, однако его встретили сотрудники ОМОН. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Олег Михайлов.

«Сегодня во второй половине дня Серов должен был отправиться в зону СВО, но силовики оказались быстрее», — написал Олег Михайлов в своем telegram-канале. Он отметил, что задержание происходило в рамках уголовного дела о взятках в особо крупном размере. Для дачи показаний Серова вместо зоны СВО доставят в Сыктывкар.

В январе 2023 года Серов назвал журналиста «Известий» «невоспитанным идиотом». Это произошло во время съемок репортажа о замерзающих домах. После этого председатель Национального антикоррупционного комитета СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что Серов должен покинуть свой пост.

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Глава администрации Печоры (Коми) Валерий Серов задержан за получение взяток в особо крупном размере. Он собирался уехать в зону СВО, однако его встретили сотрудники ОМОН. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Олег Михайлов. «Сегодня во второй половине дня Серов должен был отправиться в зону СВО, но силовики оказались быстрее», — написал Олег Михайлов в своем telegram-канале. Он отметил, что задержание происходило в рамках уголовного дела о взятках в особо крупном размере. Для дачи показаний Серова вместо зоны СВО доставят в Сыктывкар. В январе 2023 года Серов назвал журналиста «Известий» «невоспитанным идиотом». Это произошло во время съемок репортажа о замерзающих домах. После этого председатель Национального антикоррупционного комитета СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что Серов должен покинуть свой пост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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