Активисты хотят наказать продавцов свинины с чумой, найденной на прилавках РФ

Общественники направили обращения в Следственный комитет, Генпрокуратуру, Минпромторг и Россельхознадзор с просьбой наказать продавцов, у которых на прилавках был товар, зараженный вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает газета «Известия».
«Хотим обратить внимание на нарастающую в России проблему АЧС и использования зараженного сырья в производстве. Во многих регионах страны была зафиксирована реализация зараженного мяса и продукции из него», — говорится в материале.
Общественники отмечают, что продавцы реализовывали зараженный АЧС товар и не понесли никакого наказания. Это произошло из-за объявленного в России моратория на внеплановые проверки компаний. Активисты хотят, чтобы продавцов привлекли к уголовной ответственности.
Ранее из-за распространения африканской чумы свиней в Краснодарском крае планировали уничтожить более 57 тысяч свиней, передавало RT. Подобный очаг распространения АЧС обнаружили и в Курской области.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.