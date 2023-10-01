01 октября 2023

Активисты хотят наказать продавцов свинины с чумой, найденной на прилавках РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, свинья
Активисты хотят, чтобы продавцов товаров с АЧС привлекли к уголовной ответственности Фото:

Общественники направили обращения в Следственный комитет, Генпрокуратуру, Минпромторг и Россельхознадзор с просьбой наказать продавцов, у которых на прилавках был товар, зараженный вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает газета «Известия».

«Хотим обратить внимание на нарастающую в России проблему АЧС и использования зараженного сырья в производстве. Во многих регионах страны была зафиксирована реализация зараженного мяса и продукции из него», — говорится в материале.

Общественники отмечают, что продавцы реализовывали зараженный АЧС товар и не понесли никакого наказания. Это произошло из-за объявленного в России моратория на внеплановые проверки компаний. Активисты хотят, чтобы продавцов привлекли к уголовной ответственности.

Ранее из-за распространения африканской чумы свиней в Краснодарском крае планировали уничтожить более 57 тысяч свиней, передавало RT. Подобный очаг распространения АЧС обнаружили и в Курской области.

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Общественники направили обращения в Следственный комитет, Генпрокуратуру, Минпромторг и Россельхознадзор с просьбой наказать продавцов, у которых на прилавках был товар, зараженный вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает газета «Известия». «Хотим обратить внимание на нарастающую в России проблему АЧС и использования зараженного сырья в производстве. Во многих регионах страны была зафиксирована реализация зараженного мяса и продукции из него», — говорится в материале. Общественники отмечают, что продавцы реализовывали зараженный АЧС товар и не понесли никакого наказания. Это произошло из-за объявленного в России моратория на внеплановые проверки компаний. Активисты хотят, чтобы продавцов привлекли к уголовной ответственности. Ранее из-за распространения африканской чумы свиней в Краснодарском крае планировали уничтожить более 57 тысяч свиней, передавало RT. Подобный очаг распространения АЧС обнаружили и в Курской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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