Запад подозревает Зеленского в диктатуре на Украине

Focus: страны Запада задали Зеленскому вопросы о верховенстве права на Украине
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимира Зеленского заподозрили в диктатуре на Украине Фото:

Западные страны, поддерживающие Киев начали все чаще задаваться вопросом о верховенстве права на Украине под началом главы государства Владимира Зеленского. Об этом написали в издании Focus. Тем самым западные страны подозревают украинского президента в диктатуре.

«Все чаще страны-доноры также задаются вопросом о прогрессе демократии и верховенства права на Украине, которые в буквальном смысле рассматриваются там как второстепенный театр военных действий ввиду внешней угрозы», — говорится в материале статьи. В издании уточнили, что медийный образ Зеленского на Западе как «храброго Давида», который борется с Голиафом в лице Москвы постепенно обесценивается.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский создает диктатуру на Украине. По его словам, деньги США мешают Киеву мирно разрешить конфликт с Москвой, пишет Pravda.Ru. Он также сравнил происходящее на украинской стороне с антиутопией Джорджа Оруэлла «1984», передает телеканал 360.

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Западные страны, поддерживающие Киев начали все чаще задаваться вопросом о верховенстве права на Украине под началом главы государства Владимира Зеленского. Об этом написали в издании Focus. Тем самым западные страны подозревают украинского президента в диктатуре. «Все чаще страны-доноры также задаются вопросом о прогрессе демократии и верховенства права на Украине, которые в буквальном смысле рассматриваются там как второстепенный театр военных действий ввиду внешней угрозы», — говорится в материале статьи. В издании уточнили, что медийный образ Зеленского на Западе как «храброго Давида», который борется с Голиафом в лице Москвы постепенно обесценивается. Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский создает диктатуру на Украине. По его словам, деньги США мешают Киеву мирно разрешить конфликт с Москвой, пишет Pravda.Ru. Он также сравнил происходящее на украинской стороне с антиутопией Джорджа Оруэлла «1984», передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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