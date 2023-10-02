Запад подозревает Зеленского в диктатуре на Украине

Focus: страны Запада задали Зеленскому вопросы о верховенстве права на Украине

02 октября 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского заподозрили в диктатуре на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Западные страны, поддерживающие Киев начали все чаще задаваться вопросом о верховенстве права на Украине под началом главы государства Владимира Зеленского. Об этом написали в издании Focus. Тем самым западные страны подозревают украинского президента в диктатуре. «Все чаще страны-доноры также задаются вопросом о прогрессе демократии и верховенства права на Украине, которые в буквальном смысле рассматриваются там как второстепенный театр военных действий ввиду внешней угрозы», — говорится в материале статьи. В издании уточнили, что медийный образ Зеленского на Западе как «храброго Давида», который борется с Голиафом в лице Москвы постепенно обесценивается. Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский создает диктатуру на Украине. По его словам, деньги США мешают Киеву мирно разрешить конфликт с Москвой , пишет Pravda.Ru. Он также сравнил происходящее на украинской стороне с антиутопией Джорджа Оруэлла «1984», передает телеканал 360.

Западные страны, поддерживающие Киев начали все чаще задаваться вопросом о верховенстве права на Украине под началом главы государства Владимира Зеленского. Об этом написали в издании Focus. Тем самым западные страны подозревают украинского президента в диктатуре. «Все чаще страны-доноры также задаются вопросом о прогрессе демократии и верховенства права на Украине, которые в буквальном смысле рассматриваются там как второстепенный театр военных действий ввиду внешней угрозы», — говорится в материале статьи. В издании уточнили, что медийный образ Зеленского на Западе как «храброго Давида», который борется с Голиафом в лице Москвы постепенно обесценивается. Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский создает диктатуру на Украине. По его словам, деньги США мешают Киеву мирно разрешить конфликт с Москвой, пишет Pravda.Ru. Он также сравнил происходящее на украинской стороне с антиутопией Джорджа Оруэлла «1984», передает телеканал 360.