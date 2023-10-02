В Свердловской области прервется телерадиовещание и включатся сирены гражданской обороны

Сирены включат по всей стране 4 октября
По всей Свердловской области 4 октября будут тестировать систему оповещения населения. Будут включены сирены гражданской обороны. Об этом рассказали в МЧС России по Свердловской области.
«Зазвучат сирены и громкоговорители — сигнал „Внимание всем!“. Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности. Информация будет также доступна в мобильном приложении „МЧС России“», — сообщили в региональном МЧС.
Тестирование необходимо для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней. Включение сирен гражданской обороны пройдет на всей территории РФ.
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