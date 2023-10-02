02 октября 2023

В Свердловской области прервется телерадиовещание и включатся сирены гражданской обороны

В Свердловской области протестируют системы оповещения гражданской обороны
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Сирены включат по всей стране 4 октября Фото:

По всей Свердловской области 4 октября будут тестировать систему оповещения населения. Будут включены сирены гражданской обороны. Об этом рассказали в МЧС России по Свердловской области.

«Зазвучат сирены и громкоговорители — сигнал „Внимание всем!“. Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности. Информация будет также доступна в мобильном приложении „МЧС России“», — сообщили в региональном МЧС.

Тестирование необходимо для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней. Включение сирен гражданской обороны пройдет на всей территории РФ.

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По всей Свердловской области 4 октября будут тестировать систему оповещения населения. Будут включены сирены гражданской обороны. Об этом рассказали в МЧС России по Свердловской области. «Зазвучат сирены и громкоговорители — сигнал „Внимание всем!“. Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности. Информация будет также доступна в мобильном приложении „МЧС России“», — сообщили в региональном МЧС. Тестирование необходимо для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней. Включение сирен гражданской обороны пройдет на всей территории РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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