Baza: бывший боец ЧВК «Вагнер» заживо сжег двух женщин

03 октября 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

После пожара у бывшего бойца ЧВК «Вагнер» нашли канистру с горючим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Красноярском крае бывший боец ЧВК «Вагнер» был задержан по подозрению в убийстве двух женщин, а именно в поджоге дома, где они жили. Об этом написали в telegram-канале Baza. Возгорание началось в одном из домов села Ермаковское. После того как пожар был потушен, сотрудники экстренных служб нашли в доме тела 68-летней владелицы дома и ее 35-летней дочери. «Спустя несколько часов сотрудники полиции задержали 32-летнего бывшего бойца ЧВК „Вагнер“. У него при обысках нашли канистру [с горючим]», — написали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

В Красноярском крае бывший боец ЧВК «Вагнер» был задержан по подозрению в убийстве двух женщин, а именно в поджоге дома, где они жили. Об этом написали в telegram-канале Baza. Возгорание началось в одном из домов села Ермаковское. После того как пожар был потушен, сотрудники экстренных служб нашли в доме тела 68-летней владелицы дома и ее 35-летней дочери. «Спустя несколько часов сотрудники полиции задержали 32-летнего бывшего бойца ЧВК „Вагнер“. У него при обысках нашли канистру [с горючим]», — написали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю для уточнения информации. Ответа пока не последовало.