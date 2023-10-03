Baza: бывший боец ЧВК «Вагнер» заживо сжег двух женщин

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Канистра с жидкостью. Екатеринбург, бензин, топливо, канистра
После пожара у бывшего бойца ЧВК «Вагнер» нашли канистру с горючим Фото:

В Красноярском крае бывший боец ЧВК «Вагнер» был задержан по подозрению в убийстве двух женщин, а именно в поджоге дома, где они жили. Об этом написали в telegram-канале Baza.

Возгорание началось в одном из домов села Ермаковское. После того как пожар был потушен, сотрудники экстренных служб нашли в доме тела 68-летней владелицы дома и ее 35-летней дочери. «Спустя несколько часов сотрудники полиции задержали 32-летнего бывшего бойца ЧВК „Вагнер“. У него при обысках нашли канистру [с горючим]», — написали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

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В Красноярском крае бывший боец ЧВК «Вагнер» был задержан по подозрению в убийстве двух женщин, а именно в поджоге дома, где они жили. Об этом написали в telegram-канале Baza. Возгорание началось в одном из домов села Ермаковское. После того как пожар был потушен, сотрудники экстренных служб нашли в доме тела 68-летней владелицы дома и ее 35-летней дочери. «Спустя несколько часов сотрудники полиции задержали 32-летнего бывшего бойца ЧВК „Вагнер“. У него при обысках нашли канистру [с горючим]», — написали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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