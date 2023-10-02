В Челябинске ищут дальнобойщика на зарплату в 250 тысяч рублей

Дальнобойщикам предложили доходы размером от 250 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске дальнобойщику транспортная компания готова предложить зарплату в 250 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», работнику надо готовиться к командировкам продолжительностью от четырех недель.

«Дальнобойщику за командировки от четырех недель обещают зарплату от 250 тысяч рублей. Высокий доход складывается из оклада в 20 тысяч и 15 рублей за каждый километр. Таким образом, для получения заявленной в вакансии зарплаты водителю нужно будет проезжать примерно 15,5 тысяч километров в месяц», — рассказали в «Зарплате.ру».

Аналогичный доход доступен будущему главному инженеру машзавода Челябинска. На должности предстоит управлять предприятием, выполнять план и обеспечивать качество продукции. В вакансии указана 5-6-дневная рабочая неделя. Требуется опыт работы продолжительностью от шести лет. Специалисты сервиса отметили, что выросли доходы менеджеров по выкупу подержанных авто. Если раньше специалисты зарабатывали по 80 — 120 тысяч, теперь для них открыты вакансии с зарплатами до 180 тысяч рублей. На должности предстоит осматривать, проверять по базам и выкупать легковые автомобили, легкую и среднюю коммерческую технику. Потребуется формировать цену в соответствии ситуацией на рынке и состоянием автомобиля.

На ряд высокооплачиваемых вакансий челябинцев пригласили в другие регионы. Частная клиника из Салехарда (ЯНАО) предложила челябинскому врачу-отоларингологу переехать, чтобы зарабатывать от 250 тысяч. Кроме зарплаты предлагается корпоративное жилье в центре города и ознакомительный приезд за счет клиники. В Нижнем Тагиле завод ждет токаря-карусельщика из Челябинска. Чтобы заработать обещанные 207 тысяч рублей, работать предстоит по 12 часов в день шесть дней в неделю.