Самолет «Уральских авиалиний», севший в пшеничном поле, будут вновь использовать для полетов

Самолет «Уральских авиалиний», севший в пшеничном поле, оказался исправен
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Сейчас рассматривается несколько вариантов, как вернуть самолет на стоянку Фото:

Двигатели самолета «Уральских авиалиний», который 12 сентября экстренно сел в пшеничном поле под Новосибирском, оказались не повреждены, их можно использовать в дальнейшем для перелетов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Исследования методом бароскопии показали, что двигателям не потребуется восстановительный ремонт. Очищена проточная часть двигателя от грунта и соломы, что подтверждено повторным осмотром. Проводится углубленное обследование конструкции воздушного судна, подготовка к хранению», — пояснили в «Уральских авиалиниях».

Кроме этого, сейчас рассматривается несколько вариантов, как убрать самолет с поля. Авиакомпания планирует дождаться доставки подъемников, чтобы провести гонку шасси, проверку узлов и дополнительно обследовать конструкции судна. «В плане также демонтаж кресел для облегчения лайнера. Вокруг самолета установлен забор», — уточнили в пресс-службе.

Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги утром 12 сентября, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. На борту находились 159 пассажиров, ни один человек не пострадал. Подробная информация об этом происшествии — в сюжете URA.RU.

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Двигатели самолета «Уральских авиалиний», который 12 сентября экстренно сел в пшеничном поле под Новосибирском, оказались не повреждены, их можно использовать в дальнейшем для перелетов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. «Исследования методом бароскопии показали, что двигателям не потребуется восстановительный ремонт. Очищена проточная часть двигателя от грунта и соломы, что подтверждено повторным осмотром. Проводится углубленное обследование конструкции воздушного судна, подготовка к хранению», — пояснили в «Уральских авиалиниях». Кроме этого, сейчас рассматривается несколько вариантов, как убрать самолет с поля. Авиакомпания планирует дождаться доставки подъемников, чтобы провести гонку шасси, проверку узлов и дополнительно обследовать конструкции судна. «В плане также демонтаж кресел для облегчения лайнера. Вокруг самолета установлен забор», — уточнили в пресс-службе. Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги утром 12 сентября, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. На борту находились 159 пассажиров, ни один человек не пострадал. Подробная информация об этом происшествии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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