В челябинском аэропорту у пассажиров из Таджикистана изъяли 600 кг опасной еды

04 октября 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

У гостей из Таджикистана изъяли 595 килограммов меда, молочной и мясной продукции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С начала 2023 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям в аэропорту Челябинска изъяли почти шестьсот килограммов животноводческой продукции, ввозимой без документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства 4 октября. «Должностными лицами управления не допущен ввоз на территорию страны более 595 кг потенциально опасного меда, молочной и мясной продукции, не имеющей документов, подтверждающих ее безопасность. Продукция перевозилась в ручной клади пассажиров из Таджикистана и не имела ветеринарных разрешительных документов», — сообщили в пресс-службе ведомства. В целях охраны таможенной территории Таможенного союза от заноса возбудителей заразных болезней и недопущения оборота опасной продукции, ее изъяли и поместили в изолированные условия хранения. Весь объем потенциально опасной продукции был уничтожен.

С начала 2023 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям в аэропорту Челябинска изъяли почти шестьсот килограммов животноводческой продукции, ввозимой без документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства 4 октября. «Должностными лицами управления не допущен ввоз на территорию страны более 595 кг потенциально опасного меда, молочной и мясной продукции, не имеющей документов, подтверждающих ее безопасность. Продукция перевозилась в ручной клади пассажиров из Таджикистана и не имела ветеринарных разрешительных документов», — сообщили в пресс-службе ведомства. В целях охраны таможенной территории Таможенного союза от заноса возбудителей заразных болезней и недопущения оборота опасной продукции, ее изъяли и поместили в изолированные условия хранения. Весь объем потенциально опасной продукции был уничтожен.