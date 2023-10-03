В челябинском аэропорту у пассажиров из Таджикистана изъяли 600 кг опасной еды

С начала 2023 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям в аэропорту Челябинска изъяли почти шестьсот килограммов животноводческой продукции, ввозимой без документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства 4 октября.
«Должностными лицами управления не допущен ввоз на территорию страны более 595 кг потенциально опасного меда, молочной и мясной продукции, не имеющей документов, подтверждающих ее безопасность. Продукция перевозилась в ручной клади пассажиров из Таджикистана и не имела ветеринарных разрешительных документов», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В целях охраны таможенной территории Таможенного союза от заноса возбудителей заразных болезней и недопущения оборота опасной продукции, ее изъяли и поместили в изолированные условия хранения. Весь объем потенциально опасной продукции был уничтожен.
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