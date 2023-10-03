03 октября 2023

В челябинском аэропорту у пассажиров из Таджикистана изъяли 600 кг опасной еды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт игорь курчатов
У гостей из Таджикистана изъяли 595 килограммов меда, молочной и мясной продукции Фото:

С начала 2023 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям в аэропорту Челябинска изъяли почти шестьсот килограммов животноводческой продукции, ввозимой без документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства 4 октября.

«Должностными лицами управления не допущен ввоз на территорию страны более 595 кг потенциально опасного меда, молочной и мясной продукции, не имеющей документов, подтверждающих ее безопасность. Продукция перевозилась в ручной клади пассажиров из Таджикистана и не имела ветеринарных разрешительных документов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В целях охраны таможенной территории Таможенного союза от заноса возбудителей заразных болезней и недопущения оборота опасной продукции, ее изъяли и поместили в изолированные условия хранения. Весь объем потенциально опасной продукции был уничтожен.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала 2023 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям в аэропорту Челябинска изъяли почти шестьсот килограммов животноводческой продукции, ввозимой без документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства 4 октября. «Должностными лицами управления не допущен ввоз на территорию страны более 595 кг потенциально опасного меда, молочной и мясной продукции, не имеющей документов, подтверждающих ее безопасность. Продукция перевозилась в ручной клади пассажиров из Таджикистана и не имела ветеринарных разрешительных документов», — сообщили в пресс-службе ведомства. В целях охраны таможенной территории Таможенного союза от заноса возбудителей заразных болезней и недопущения оборота опасной продукции, ее изъяли и поместили в изолированные условия хранения. Весь объем потенциально опасной продукции был уничтожен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...