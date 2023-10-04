США придумали новый способ помочь Украине с оружием

CNN: США передадут Украине оружие, захваченное у Ирана

04 октября 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Сейчас власти США решают, как законно отправить оружие Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU США направят на Украину оружие и патроны, которые они конфисковали у Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников. «США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и патронов. Это может помочь частично устранить острую нехватку, с которой сталкиваются украинские вооруженные силы, ожидающие дополнительных денег и техники от США и их союзников», — пишет издание. По словам официальных лиц, США собираются объявить об этом в ближайшее время. Отмечается, что администрация американского президента Джо Байдена уже несколько месяцев думает, как законно отправить оружие, которое сейчас хранится на объектах. При этом ООН требует, чтобы конфискованное оружие было уничтожено или складировано.

США направят на Украину оружие и патроны, которые они конфисковали у Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников. «США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и патронов. Это может помочь частично устранить острую нехватку, с которой сталкиваются украинские вооруженные силы, ожидающие дополнительных денег и техники от США и их союзников», — пишет издание. По словам официальных лиц, США собираются объявить об этом в ближайшее время. Отмечается, что администрация американского президента Джо Байдена уже несколько месяцев думает, как законно отправить оружие, которое сейчас хранится на объектах. При этом ООН требует, чтобы конфискованное оружие было уничтожено или складировано.