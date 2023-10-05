Франция лишилась влияния на одну из крупнейших стран Африки

Франция приступит к выводу войск из Нигера в течение недели

05 октября 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Французские военнослужащие покинут Нигер в ближайшее время Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Военные перевороты в Африке Французские военные, расположенные в Нигере, начнут покидать эту африканскую страну в течение недели. Об этом рассказали в главном штабе вооруженных сил Франции. «Мы собираемся начать операцию по выводу войск в течение недели», — передает сообщение главного штаба издание AFP. Там добавили, что операция будет проводиться упорядоченно, с обеспечением безопасности и в сотрудничестве с властями Нигера.

Французские военные, расположенные в Нигере, начнут покидать эту африканскую страну в течение недели. Об этом рассказали в главном штабе вооруженных сил Франции. «Мы собираемся начать операцию по выводу войск в течение недели», — передает сообщение главного штаба издание AFP. Там добавили, что операция будет проводиться упорядоченно, с обеспечением безопасности и в сотрудничестве с властями Нигера.