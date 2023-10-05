Франция лишилась влияния на одну из крупнейших стран Африки

Французские военнослужащие покинут Нигер в ближайшее время
новость из сюжетаВоенные перевороты в Африке
Французские военные, расположенные в Нигере, начнут покидать эту африканскую страну в течение недели. Об этом рассказали в главном штабе вооруженных сил Франции.
«Мы собираемся начать операцию по выводу войск в течение недели», —
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