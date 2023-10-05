Франция лишилась влияния на одну из крупнейших стран Африки

Франция приступит к выводу войск из Нигера в течение недели
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Французские военнослужащие покинут Нигер в ближайшее время Фото:
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Военные перевороты в Африке

Французские военные, расположенные в Нигере, начнут покидать эту африканскую страну в течение недели. Об этом рассказали в главном штабе вооруженных сил Франции.

«Мы собираемся начать операцию по выводу войск в течение недели», — передает сообщение главного штаба издание AFP. Там добавили, что операция будет проводиться упорядоченно, с обеспечением безопасности и в сотрудничестве с властями Нигера.

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Французские военные, расположенные в Нигере, начнут покидать эту африканскую страну в течение недели. Об этом рассказали в главном штабе вооруженных сил Франции. «Мы собираемся начать операцию по выводу войск в течение недели», — передает сообщение главного штаба издание AFP. Там добавили, что операция будет проводиться упорядоченно, с обеспечением безопасности и в сотрудничестве с властями Нигера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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