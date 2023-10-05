Суд в Азербайджане выбрал меру пресечения экс-главам Карабаха

Суд в Азербайджане арестовал экс-глав Карабаха на четыре месяца
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Экс-руководители Нагорного Карабаха арестованы на четыре месяца Фото:
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Нагорный Карабах прекращает существование

Суд в Азербайджане выбрал меру пресечения для экс-глав Карабаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также экс-главы парламента Давида Ишханяна. Их арест продлится четыре месяца. Об этом сообщили в службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

«Суд в Азербайджане арестовал Саакяна и Гукасяна, а также Ишханяна на четыре месяца», — передает сообщение слудбы издание APA. Там добавили, что суды разных районов Баку принимали это решение. Саакяну была присуждена мера пресечения заключения под стражу Сабаильским районным судом, а Гукасяну и Ишханяну — Азербайджанским судом.

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Суд в Азербайджане выбрал меру пресечения для экс-глав Карабаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также экс-главы парламента Давида Ишханяна. Их арест продлится четыре месяца. Об этом сообщили в службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. «Суд в Азербайджане арестовал Саакяна и Гукасяна, а также Ишханяна на четыре месяца», — передает сообщение слудбы издание APA. Там добавили, что суды разных районов Баку принимали это решение. Саакяну была присуждена мера пресечения заключения под стражу Сабаильским районным судом, а Гукасяну и Ишханяну — Азербайджанским судом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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