Суд в Азербайджане выбрал меру пресечения экс-главам Карабаха

Экс-руководители Нагорного Карабаха арестованы на четыре месяца
новость из сюжетаНагорный Карабах прекращает существование
Суд в Азербайджане выбрал меру пресечения для экс-глав Карабаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также экс-главы парламента Давида Ишханяна. Их арест продлится четыре месяца. Об этом сообщили в службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.
«Суд в Азербайджане арестовал Саакяна и Гукасяна, а также Ишханяна на четыре месяца», —
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