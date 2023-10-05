Араика Арутюняна привлекли к уголовной ответственности, сообщила генпрокуратура Азербайджана
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Генпрокуратура Азербайджана подтвердила задержание экс-президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. Соответствующее сообщение опубликовали в telegram-канале генеральной прокуратуры Республики.
«3 октября этого года Араик Арутюнян был задержан сотрудниками в городе Ханкенди», — написали
Ранее азербайджанское агентство APA сообщило, что служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержала бывших глав Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна. URA.RU публиковало полную историю конфликта между Арменией и Азербайджаном за Карабах.
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