Азербайджан подтвердил задержание бывшего президента Карабаха. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на Азербайджано-Российском форуме. Баку, азербайджан, армия азербайджана, военный
Араика Арутюняна привлекли к уголовной ответственности, сообщила генпрокуратура Азербайджана Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Генпрокуратура Азербайджана подтвердила задержание экс-президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. Соответствующее сообщение опубликовали в telegram-канале генеральной прокуратуры Республики.

«3 октября этого года Араик Арутюнян был задержан сотрудниками в городе Ханкенди», — написали в канале. Там отметили, что его привлекли к уголовной ответственности.

Ранее азербайджанское агентство APA сообщило, что служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержала бывших глав Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна. URA.RU публиковало полную историю конфликта между Арменией и Азербайджаном за Карабах.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генпрокуратура Азербайджана подтвердила задержание экс-президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. Соответствующее сообщение опубликовали в telegram-канале генеральной прокуратуры Республики. «3 октября этого года Араик Арутюнян был задержан сотрудниками в городе Ханкенди», — написали в канале. Там отметили, что его привлекли к уголовной ответственности. Ранее азербайджанское агентство APA сообщило, что служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержала бывших глав Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна. URA.RU публиковало полную историю конфликта между Арменией и Азербайджаном за Карабах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...